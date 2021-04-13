Kırşehir iftar vakti imsakiye takvimiyle paylaşıldı: Kırşehir'de iftar saat kaçta, akşam ezanın ne kadar kaldı?
Ramazan ayını Kırşehir merkezi ve ilçelerinde karşılayan vatandaşlar, 2021 imsakiye takvimini erken saatlerden bu yana araştırıyor. 81 ilde Müslümanlar, sahur ve iftar sofralarına belirlenen imsakiye takvimi doğrultusunda oturup oruçlarını açacaklar. Peki, Kırşehir'de iftar saat kaçta, akşam ezanın ne kadar kaldı?
Akşam ezanı saatini yaklaşmasıyla birlikte gözler iftar vakitlerini çevrildi. 2021 Ramazan ayının ilk iftarını yapacak olan Kırşehir'deki vatandaşlar da 2021 imsakiye takvimiyle saat bilgisini öğrenmeye çalışıyor. Sahur saatleri gibi iftar saatleri de illere göre farklılık gösteriyor.
KIRŞEHİR İFTAR VAKİTLERİ
KIRŞEHİR İmsakiye
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1442
|13 Nisan 2021 Salı
|04:35
|06:03
|12:49
|16:29
|19:25
|20:47
|2 Ramazan 1442
|14 Nisan 2021 Çarşamba
|04:33
|06:01
|12:49
|16:30
|19:26
|20:48
|3 Ramazan 1442
|15 Nisan 2021 Perşembe
|04:32
|06:00
|12:48
|16:30
|19:27
|20:50
|4 Ramazan 1442
|16 Nisan 2021 Cuma
|04:30
|05:58
|12:48
|16:30
|19:28
|20:51
|5 Ramazan 1442
|17 Nisan 2021 Cumartesi
|04:28
|05:57
|12:48
|16:30
|19:29
|20:52
|6 Ramazan 1442
|18 Nisan 2021 Pazar
|04:26
|05:56
|12:48
|16:31
|19:30
|20:53
|7 Ramazan 1442
|19 Nisan 2021 Pazartesi
|04:24
|05:54
|12:48
|16:31
|19:31
|20:55
|8 Ramazan 1442
|20 Nisan 2021 Salı
|04:23
|05:53
|12:47
|16:31
|19:32
|20:56
|9 Ramazan 1442
|21 Nisan 2021 Çarşamba
|04:21
|05:51
|12:47
|16:31
|19:33
|20:57
|10 Ramazan 1442
|22 Nisan 2021 Perşembe
|04:19
|05:50
|12:47
|16:32
|19:34
|20:59
|11 Ramazan 1442
|23 Nisan 2021 Cuma
|04:17
|05:49
|12:47
|16:32
|19:35
|21:00
|12 Ramazan 1442
|24 Nisan 2021 Cumartesi
|04:16
|05:47
|12:47
|16:32
|19:36
|21:01
|13 Ramazan 1442
|25 Nisan 2021 Pazar
|04:14
|05:46
|12:46
|16:32
|19:37
|21:03
|14 Ramazan 1442
|26 Nisan 2021 Pazartesi
|04:12
|05:45
|12:46
|16:33
|19:38
|21:04
|15 Ramazan 1442
|27 Nisan 2021 Salı
|04:10
|05:43
|12:46
|16:33
|19:39
|21:05
|16 Ramazan 1442
|28 Nisan 2021 Çarşamba
|04:09
|05:42
|12:46
|16:33
|19:40
|21:07
|17 Ramazan 1442
|29 Nisan 2021 Perşembe
|04:07
|05:41
|12:46
|16:33
|19:41
|21:08
|18 Ramazan 1442
|30 Nisan 2021 Cuma
|04:05
|05:39
|12:46
|16:34
|19:42
|21:09
|19 Ramazan 1442
|1 Mayıs 2021 Cumartesi
|04:04
|05:38
|12:46
|16:34
|19:43
|21:11
|20 Ramazan 1442
|2 Mayıs 2021 Pazar
|04:02
|05:37
|12:45
|16:34
|19:44
|21:12
|21 Ramazan 1442
|3 Mayıs 2021 Pazartesi
|04:00
|05:36
|12:45
|16:34
|19:45
|21:14
|22 Ramazan 1442
|4 Mayıs 2021 Salı
|03:59
|05:35
|12:45
|16:34
|19:46
|21:15
|23 Ramazan 1442
|5 Mayıs 2021 Çarşamba
|03:57
|05:34
|12:45
|16:35
|19:47
|21:16
|24 Ramazan 1442
|6 Mayıs 2021 Perşembe
|03:56
|05:32
|12:45
|16:35
|19:48
|21:18
|25 Ramazan 1442
|7 Mayıs 2021 Cuma
|03:54
|05:31
|12:45
|16:35
|19:49
|21:19
|26 Ramazan 1442
|8 Mayıs 2021 Cumartesi
|03:53
|05:30
|12:45
|16:35
|19:50
|21:20
|KADİR GECESİ
|27 Ramazan 1442
|9 Mayıs 2021 Pazar
|03:51
|05:29
|12:45
|16:36
|19:51
|21:22
|28 Ramazan 1442
|10 Mayıs 2021 Pazartesi
|03:49
|05:28
|12:45
|16:36
|19:51
|21:23
|29 Ramazan 1442
|11 Mayıs 2021 Salı
|03:48
|05:27
|12:45
|16:36
|19:52
|21:25
|30 Ramazan 1442
|12 Mayıs 2021 Çarşamba
|03:47
|05:26
|12:45
|16:36
|19:53
|21:26