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HaberlerGündem HaberleriKırşehir iftar vakti imsakiye takvimiyle paylaşıldı: Kırşehir'de iftar saat kaçta, akşam ezanın ne kadar kaldı?
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Gündem
Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 17:19 | 

Kırşehir iftar vakti imsakiye takvimiyle paylaşıldı: Kırşehir'de iftar saat kaçta, akşam ezanın ne kadar kaldı?

Ramazan ayını Kırşehir merkezi ve ilçelerinde karşılayan vatandaşlar, 2021 imsakiye takvimini erken saatlerden bu yana araştırıyor. 81 ilde Müslümanlar, sahur ve iftar sofralarına belirlenen imsakiye takvimi doğrultusunda oturup oruçlarını açacaklar. Peki, Kırşehir'de iftar saat kaçta, akşam ezanın ne kadar kaldı?

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Akşam ezanı saatini yaklaşmasıyla birlikte gözler iftar vakitlerini çevrildi. 2021 Ramazan ayının ilk iftarını yapacak olan Kırşehir'deki vatandaşlar da 2021 imsakiye takvimiyle saat bilgisini öğrenmeye çalışıyor. Sahur saatleri gibi iftar saatleri de illere göre farklılık gösteriyor.

2KIRŞEHİR İFTAR VAKİTLERİ

KIRŞEHİR İFTAR VAKİTLERİ

KIRŞEHİR İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144213 Nisan 2021 Salı04:3506:0312:4916:2919:2520:47
2 Ramazan 144214 Nisan 2021 Çarşamba04:3306:0112:4916:3019:2620:48
3 Ramazan 144215 Nisan 2021 Perşembe04:3206:0012:4816:3019:2720:50
4 Ramazan 144216 Nisan 2021 Cuma04:3005:5812:4816:3019:2820:51
5 Ramazan 144217 Nisan 2021 Cumartesi04:2805:5712:4816:3019:2920:52
6 Ramazan 144218 Nisan 2021 Pazar04:2605:5612:4816:3119:3020:53
7 Ramazan 144219 Nisan 2021 Pazartesi04:2405:5412:4816:3119:3120:55
8 Ramazan 144220 Nisan 2021 Salı04:2305:5312:4716:3119:3220:56
9 Ramazan 144221 Nisan 2021 Çarşamba04:2105:5112:4716:3119:3320:57
10 Ramazan 144222 Nisan 2021 Perşembe04:1905:5012:4716:3219:3420:59
11 Ramazan 144223 Nisan 2021 Cuma04:1705:4912:4716:3219:3521:00
12 Ramazan 144224 Nisan 2021 Cumartesi04:1605:4712:4716:3219:3621:01
13 Ramazan 144225 Nisan 2021 Pazar04:1405:4612:4616:3219:3721:03
14 Ramazan 144226 Nisan 2021 Pazartesi04:1205:4512:4616:3319:3821:04
15 Ramazan 144227 Nisan 2021 Salı04:1005:4312:4616:3319:3921:05
16 Ramazan 144228 Nisan 2021 Çarşamba04:0905:4212:4616:3319:4021:07
17 Ramazan 144229 Nisan 2021 Perşembe04:0705:4112:4616:3319:4121:08
18 Ramazan 144230 Nisan 2021 Cuma04:0505:3912:4616:3419:4221:09
19 Ramazan 14421 Mayıs 2021 Cumartesi04:0405:3812:4616:3419:4321:11
20 Ramazan 14422 Mayıs 2021 Pazar04:0205:3712:4516:3419:4421:12
21 Ramazan 14423 Mayıs 2021 Pazartesi04:0005:3612:4516:3419:4521:14
22 Ramazan 14424 Mayıs 2021 Salı03:5905:3512:4516:3419:4621:15
23 Ramazan 14425 Mayıs 2021 Çarşamba03:5705:3412:4516:3519:4721:16
24 Ramazan 14426 Mayıs 2021 Perşembe03:5605:3212:4516:3519:4821:18
25 Ramazan 14427 Mayıs 2021 Cuma03:5405:3112:4516:3519:4921:19
26 Ramazan 14428 Mayıs 2021 Cumartesi03:5305:3012:4516:3519:5021:20
KADİR GECESİ
27 Ramazan 14429 Mayıs 2021 Pazar03:5105:2912:4516:3619:5121:22
28 Ramazan 144210 Mayıs 2021 Pazartesi03:4905:2812:4516:3619:5121:23
29 Ramazan 144211 Mayıs 2021 Salı03:4805:2712:4516:3619:5221:25
30 Ramazan 144212 Mayıs 2021 Çarşamba03:4705:2612:4516:3619:5321:26

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İSTANBUL'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

İstanbul'da ilk iftar saat 19:48'de açılacak

ANKARA'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara'da ilk iftar saat 19:31'de açılacak

BURSA'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Bursa'da ilk iftar saat 19:47'de açılacak

İZMİR'DE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

İzmir'de ilk iftar saat 19:52'de açılacak

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

4Dünyada ramazanın ilk günü en uzun oruç, Murmansk ve Reykjavikte tutulacak

Dünyada ramazanın ilk günü en uzun oruç, Murmansk ve Reykjavik'te tutulacak

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde 208 ülkeye ait bilgilerin bulunduğu imsakiyeye göre, ramazanın ilk gününde, 68 derece kuzey enleminde yer alan Rusya'nın Murmansk kentinde ve 64 derece kuzey enleminde yer alan İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te imsak ile iftar arasındaki süre 16 saat 53 dakikayı bulurken, Norveç'in Tromso kentinde 16 saat 52 dakika sürecek.

54 derece güney enlemindeki Arjantin'in Ushuaia kentinde imsak vakti ile iftar vakti arası yalnızca 12 saat 12 dakika sürecek.

Kuzey enlemlerindeki şehirlerde yaşayan Müslümanlar, güneydekilere göre daha uzun oruç tutacak.

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