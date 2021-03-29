Kırmızı renkli illerde okullar açık mı? İşte kırmızı (çok yüksek riskli) illerde okulların durumu için son gelişmeler

1 MART'TA ALINAN KARARLAR NELERDİ? 1 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası yüz yüze eğitimin detayları belli olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yerinde karar ile yüz yüze eğitime dair detaylı bir açıklama yapıldı.



Açıklama şöyle:



"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır.



Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.



Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.



Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;



Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,



Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün



Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,