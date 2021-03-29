Kırmızı renkli illerde okullar açık mı? İşte kırmızı (çok yüksek riskli) illerde okulların durumu için son gelişmeler
Kırmızı renkli illerde okulların durumu gündeme geldi. Kabine Toplantısı'nın arından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir" ifadelerini kullandı. Risk haritasını göre alınan karar doğrultusunda yaklaşık 4 hafta önce bazı illerde yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlaması kararlaştırılmış, MEB'in kararına göre ise lise ve ortaokul sınavları ise ertelenmişti. Milyonlarca velinin gözü şimdi kırmızı renkli illerde okullar açık mı? sorusunun yanıtında. İşte, eğitim öğretim takvimi ile ilgili bilgiler.
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Kırmızı renkli illerde eğitim öğretim takvimi veli ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini duyururken, illere göre risk haritası da yayınlandı. 58 il çok yüksek riskli 'kırmızı' kategoriye dönerken, Türkiye'de düşük riskli tek ilk (mavi) Şırnak oldu. Kritik toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasağı ve kafe-restoranların durumu ile ilgili bilgi verdi. Ancak eğitim öğretim takvimi için bir açıklama gelmedi.
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KIRMIZI RENKLİ İLLERDE OKULLARIN DURUMU
Kabine Toplantısı'nda eğitim öğretim takvimi ile ilgili bir karar çıkmadı. Buna göre daha önce alınan kararların devam etmesi bekleniyor. Öte yandan 2021 yılı eğitim öğretim takvimi de belli oldu. Buna göre takvim şöyle olacak;
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EĞİTİM TAKVİMİ
* 31 Ağustos: Okullar yüz yüze eğitime başladı.
* 16-20 Kasım: Birinci dönem ara tatili.
* 25 Ocak-12 Şubat: Sömestr tatili. (Nisandaki ara tatil eklenerek, süre uzatıldı)
* 2 Mart: İkinci dönem yüz yüze eğitim başladı. Bazı illerde sadece anaokulları ve ilkokullar riskli olmayan şehirlerde ise ortaokul ve liseler açıldı.
* 8 Mart: Liselerde yüz yüze sınavlar başladı.
* 6 Haziran: Liselere Geçiş Sınavı.
* 26 Haziran: Temel Yeterlilik Testi (TYT).
* 27 Haziran: Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT).
* 2 Temmuz: Okulların kapanış tarihi.
* 2 Temmuz-31 Ağustos: Gönüllü okul.
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1 MART'TA ALINAN KARARLAR NELERDİ?
1 Mart tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrası yüz yüze eğitimin detayları belli olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yerinde karar ile yüz yüze eğitime dair detaylı bir açıklama yapıldı.
Açıklama şöyle:
"Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanılmıştır.
Bu kapsamda, 2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim başlanılacaktır.
Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir.
Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;
Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,
Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün
Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,
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Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;
Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,
İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,
sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,
sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.
Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır.
Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.
Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.