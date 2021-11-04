Ayta Sözeri, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna Keklik rolüyle dahil oldu. Farklı hayat hikayelerinin çarpıcı bir şekilde aktarıldığı dizide Keklik'in öyküsüne dair detaylar, 5 Kasım Cuma günü yayınlanacak bölümde ortaya çıkacak. Peki, Kırmızı Oda'nın Keklik'i Ayta Sözeri kimdir?
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Ayta Sözeri, Kırmızı Oda'daki Keklik karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. Uzun bir süredir dizi projelerinde görülmeyen Ayta Sözeri, gece hayatında sahne alan ve kızını tek başına büyütmeye çalışan Keklik'i canlandırıyor.
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Ayta Sözeri, 31 Mart 1976'da Batı Almanya'da doğdu. Anne tarafından Çerkes asıllıdır 1982'de ailesiyle İzmir'e yerleşti. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk müziği eğitimi aldı. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu sanatçılara konserlerinde geri vokallik yaparak hayatını kazanmaya başladı Ayta Sözeri "Benimle Söyle" yarışma programında jüri görevi yaptı.
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Ayta Sözeri, 2019 yılında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği ilk konserinde Belkıs Özener'i sahnesinde ağırladı. Verdiği konserler büyük ilgi gören Ayta Sözeri, 2020 yılında Bodrum Antik Tiyatrosu'nda verdiği konserde bu kez efsane sanatçı Gülden Karaböcek'i sahnesinde konuk etti.