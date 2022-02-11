Kırmızı Oda'nın Avukat Nazgül'ü Melis Birkan kimdir, kaç yaşında, nereli? Melis Birkan dizileri ve filmleri

Issız Adam'da canlandırdığı başrolle hafızalara kazınan oyuncu Melis Birkan, Kırmızı Oda dizisiyle ekranlara geri döndü. Melis Birkan, sevilen dizinin kadrosuna Nazgül rolüyle dahil oldu. Dizinin sevilen karakterlerinden Sadi'nin hapisten çıkan babasının avukatı Nazgül olarak diziye dahil olan Melis Birkan, başarılı oyunculuğuyla yeniden gündeme geldi. Peki, Kırmızı Oda Nazgül’ü Melis Birkan kimdir? İşte Melis Birkan'ın hayatı...
Melis Birkan 15 Temmuz 1982 tarihinde dünyaya geldi. İlköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bale dersleri aldı. Aynı üniversitede modern dans eğitimini tamamladı. Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Leyla ile Mecnun dizisinin 3. sezonundaki "Leyla" rolünde oynadı.
Şimdilerde Melis Birkan sevgilisi oyuncu Aras Aydın ile mutlu bir beraberlik yaşıyor.