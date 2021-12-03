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GeriTelevizyon Kırmızı Oda Dara'nın hikayesi dikkat çekti: Kırmızı Oda'da Dara'nın abisine ne oldu, nasıl öldü?
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Televizyon
Haber Giriş: 03 Aralık 2021 - 22:02 | 

Kırmızı Oda Dara'nın hikayesi dikkat çekti: Kırmızı Oda'da Dara'nın abisine ne oldu, nasıl öldü?

Kırmızı Oda Dara'nın hikayesi izleyenlerin dikkatini çekti. Dizide uyku problemi çeken ve annesini kaybetme tehlikesi ardından destek almaya karar veren Dara’nın bir abisi olduğu ortaya çıktı. Abisinin ölümünde Dara'nın neden olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Kırmızı Oda'da Dara'nın abisine ne oldu, nasıl öldü? İşte Dara'nın hikayesi…

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Kırmızı Oda'nın 54. Bölüm fragmanına Dara’nın “Abimden özür dileseydim, affeder miydi?” beni sözleri damga vurdu. Bu sözler ardından Dara’nın abisi merak konusu oldu. Yeni bölümde tekerleklik sandalyede görülen Dara'nın hikayesi ilerleyen bölümlerde belli olacak.
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Çocuk yaşlardan itibaren hasta olduğu anlaşılan abisini ölümünde Dara'nın ihmali olduğu izlenimi oluştu.
3
Dara'nın yeni bölümde tekerleklik sandalyede görülüyor. Kırmızı Oda 54. bölümünde detayların netleşmesi bekleniyor.
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