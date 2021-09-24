Kırmızı Oda yeni sezon oyuncuları kimdir? Kırmızı Oda oyuncuları ve karakterleri
Kırmızı Oda oyuncuları arasına yeni isimler dahil oldu. Yeni sezonu ile yayın hayatına başlayan Kırmızı Oda her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Dizide doktor Manolya Hanım’a gelen danışanların hikayesi irdeleniyor. Peki, Kırmızı Oda yeni sezon oyuncuları arasında kimler var? İşte merak edilenler
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Kırmızı Oda dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor. Diziye ilk sezonda birçok ünlü isim dahil olmuş, hikayeleri sona erince kadrodan ayrılmıştı. Kırmızı Oda yeni sezon oyuncuları arasına İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Nihal Yalçın ve Başak Daşman da dahil oldu.
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KIRMIZI ODA YENİ SEZON OYUNCULARI KİMDİR?
Kırmızı Oda oyuncuları arasına yeni sezonda İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Nihal Yalçın ve Başak Daşman da katıldı.