Kırmızı Oda yeni sezon oyuncuları kimdir? Kırmızı Oda oyuncuları ve karakterleri

Kırmızı Oda dizisi her hafta yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor. Diziye ilk sezonda birçok ünlü isim dahil olmuş, hikayeleri sona erince kadrodan ayrılmıştı. Kırmızı Oda yeni sezon oyuncuları arasına İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Nihal Yalçın ve Başak Daşman da dahil oldu.