Kırmızı Oda Süveyda kimdir, gerçek adı nedir? Kırmızı Oda Süveyda’nın hikayesi merak konusu

Kırmızı Oda yeni sezon oyuncularından biri olan İlayda Alişan, Süveyda karakterine hayat veriyor. En son Masumiyet dizisinde Ela karakterini canlandıran İlayda Alişan daha önce Çukur dizisi oyuncuları arasında da yer almıştı. Epilepsi hastası olan Süveyda, çocukken evden kaçtığında korkunç bir travma yaşamış. Annesi ilk bölümde bu travmayı doktor hanımdan gizlese de Manolya Hanım kendisine söylenilmeyen bir şey olduğunu seziyor.