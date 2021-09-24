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Televizyon
Haber Giriş: 24 Eylül 2021 - 11:57 | 

Kırmızı Oda Süveyda kimdir, gerçek adı nedir? Kırmızı Oda Süveyda’nın hikayesi merak konusu

Kırmızı Oda dizisindeki Süveyda hikayesi, dikkat çeken konulardan biri oldu. Yeni sezonda farklı oyuncularla yeni hikayelere değinilen Kırmızı Oda’da Süveyda, çocukken bir travma yaşamış. Sürekli bir şeyler çalan Süveyda’nın annesi doktor hanıma gelerek durumu anlatıyor ve Süveyda’nın tedavi aşaması böyle başlıyor. Peki, Kırmızı Oda Süveyda kimdir, gerçek adı nedir?

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Kırmızı Oda yeni sezon oyuncularından biri olan İlayda Alişan, Süveyda karakterine hayat veriyor. En son Masumiyet dizisinde Ela karakterini canlandıran İlayda Alişan daha önce Çukur dizisi oyuncuları arasında da yer almıştı. Epilepsi hastası olan Süveyda, çocukken evden kaçtığında korkunç bir travma yaşamış. Annesi ilk bölümde bu travmayı doktor hanımdan gizlese de Manolya Hanım kendisine söylenilmeyen bir şey olduğunu seziyor.

2İLAYDA ALİŞAN KİMDİR

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra küçük yaşlarda oyunculukla tanıştı. 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ekranlara adım attı.

İlayda Alişan, kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Akşın, Şampiyon dizisinde Neslihan karakterine hayat verdi. Alişan son olarak Masumiyet dizisinde yer aldı.

3İLAYDA ALİŞAN’IN OYNADIĞI DİZİLER

İLAYDA ALİŞAN’IN OYNADIĞI DİZİLER

2011 – Bir Çocuk Sevdim (Merve) (TV Dizisi)

2013 – Gönül Hırsızı (TV Dizisi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Nurten) (TV Dizisi)

2015 – Serçe Sarayı (Sinem) (TV Dizisi)

2016 – Bana Sevmeyi Anlat (Eylül) (TV Dizisi)

2017-2018 – Çukur (Akşın) (TV Dizisi)

2019 – Şampiyon (Neslihan) (TV Dizisi)

2021- Masumiyet (Ela) (TV Dizisi)

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