Kırmızı Oda Süveyda kimdir, gerçek adı nedir? Kırmızı Oda Süveyda hikayesi ile dikkat çekti
Kırmızı Oda yeni sezon konularından biri de Süveyda'nın hikayesi oldu. Annesi Derya ile beraber kliniğe gelen Süveyda, çalma hastalığına sahip. Epilepsi hastası olan Süveyda, çocukken evden kaçtığında Galata'da korkunç bir travma yaşamış. Annesi ilk bölümde bu travmayı doktor hanımdan gizliyor. Fakat daha sonra Manolya Hanım'a gerçeği açıklıyor. Peki, Kırmızı Oda Süveyda kimdir, gerçek adı nedir?
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Kırmızı Oda dizisindeki Süveyda karakteri hikayesi ile dikkat çeken konulardan biri oldu. Kırmızı Oda yeni sezon oyuncularından olan İlayda Alişan, Süveyda karakterine hayat veriyor. En son Masumiyet dizisinde Ela karakterini canlandıran İlayda Alişan daha önce Çukur dizisinde Akşın karakterine hayat vermişti. İlayda Alişan, 1996 İstanbul doğumlu. İşte hakkında merak edilenler
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KIRMIZI ODA SÜVEYDA KİMDİR?
Kırmızı Oda’ya yeni sezonda dahil olan Süveyda’yı annesi bir şeyleri çaldığı için kliniğe getirdi. Aynı zamanda epilepsi hastası olan Süveyda'nın ilk kez 6 yaşında evden kaçtığı ve daha sonra da kaçmaya devam ettiği ortaya çıktı. Süveyda ilk kez evden kaçtığında başına korkunç bir olay gelmiş. Üniversite öğrencisi olan Süveyda, mimarlık bölümünde eğitimine devam ediyor.
Kırmızı Oda dizisinde Süveyda karakterine İlayda Alişan hayat veriyor.İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra küçük yaşlarda oyunculukla tanıştı. 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ekranlara adım attı.
İlayda Alişan, kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Akşın, Şampiyon dizisinde Neslihan karakterine hayat verdi. Alişan son olarak Masumiyet dizisinde yer aldı.