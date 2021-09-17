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Televizyon
Haber Giriş: 17 Eylül 2021 - 12:51 | 

Kırmızı Oda Süveyda kimdir, gerçek adı ne? İlayda Alişan Kırmızı Oda hikayesi ile ekranda

Kırmızı Oda dizisindeki Süveyda karakteri merak edilen hikayelerden biri oldu. Cuma akşamları ekrana gelen Kırmızı Oda’nın yeni sezonunda Süveyda’nın da hikayesi işlenecek. Peki, Kırmızı Oda Süveyda kimdir, gerçek adı ne? İşte karaktere hayat veren İlayda Alişan hakkında bilgiler

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Kırmızı Oda’nın yeni sezon oyuncularından olan İlayda Alişan, dizide Süveyda karakterine hayat verecek. Başarılı isim en son Masumiyet dizisinde Ela karakterini canlandırmıştı. 1996 doğumlu olan İlayda Alişan küçük yaşlarda oyunculukla tanıştı.

2İLAYDA ALİŞAN KİMDİR

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra küçük yaşlarda oyunculukla tanıştı. 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ekranlara adım attı.

İlayda Alişan, kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Akşın, Şampiyon dizisinde Neslihan karakterine hayat verdi. Alişan son olarak Masumiyet dizisinde yer aldı.

3İLAYDA ALİŞAN’IN OYNADIĞI DİZİLER

İLAYDA ALİŞAN’IN OYNADIĞI DİZİLER

2011 – Bir Çocuk Sevdim (Merve) (TV Dizisi)

2013 – Gönül Hırsızı (TV Dizisi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Nurten) (TV Dizisi)

2015 – Serçe Sarayı (Sinem) (TV Dizisi)

2016 – Bana Sevmeyi Anlat (Eylül) (TV Dizisi)

2017-2018 – Çukur (Akşın) (TV Dizisi)

2019 – Şampiyon (Neslihan) (TV Dizisi)

2021- Masumiyet (Ela) (TV Dizisi)

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