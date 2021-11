Kırmızı Oda Pembe kimdir? Meltem Cumbul, Kırmızı Oda oyuncuları arasında

MELTEM CUMBUL’UN OYNADIĞI FİLMLER 1994 - Bir Sonbahar Hikayesi



1995 - Bay E



1995 - Böcek



1997 - Usta Beni Öldürsene



1998 - Karışık Pizza



1999 - Propaganda



1999 - Doğum Yeri Absürdistan



2000 - Duruşma



2001 - Maruf



2003 - Abdülhamit Düşerken



2004 - Duvara Karşı



2005 - Gönül Yarası



2008 - The Alphabet Killer



2008 - Mevlana Aşkı Dansı Seslendirme



2009 - Her Şeyin Bittiği Yerden



2011 - Tell Me Oh Khudaa (Bir Hint Filmi)



2011 - Labirent



2013 - Kadın İşi: Banka Soygunu



2015 - Yaktın Beni (Leyla) (Sinema Filmi)



Televizyon Dizileri :



1995 - Sahte Dünyalar



1995 - Çiçek Taksi Meltem Cumbul



1996 - Tatlı Kaçıklar



1999 - Yılan Hikayesi



2002 - Beşik Kertmesi



2002 - Biz Size Aşık Olduk



2003 - Gurbet Kadını



2005 - Avrupa Yakası (Konuk oyuncu)



2006 - Arka Sokaklar (Konuk oyuncu)



2007 - Parmaklıklar Ardında (Konuk oyuncu)



2007 - Doktorlar (Konuk oyuncu)



2008 - Aşk Yakar



2011 - Nuri



2013 - Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon (Fatma Sultan)



2014 - Kusursuz Plan