Kırmızı Oda Pembe kimdir, gerçek adı nedir? Meltem Cumbul, Pembe hikayesi ile Kırmızı Oda’da

MELTEM CUMBUL KİMDİR?

Meltem Cumbul 5 Kasım 1969, İzmir doğumlu, Türk sinema ve dizi oyuncusu. 1969 yılında İzmir'de doğan Meltem Cumbul'un babası Akşehirli, annesi İzmirlidir. 1983 yılında İzmir Türk Koleji'nde başladığı liseden 1987 yılında Ata Koleji'nden mezun oldu.



1991 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Drama Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından profesyonel anlamdaki ilk iş deneyimi için Londra'ya gitti.



Ömer Karacan'ın keşfettiği Cumbul, gönlü tiyatroda olmasına rağmen Karacan'ın yapımcısı olduğu Genç Çizgi isimli programı sundu. O dönemde TRT için Radyotek isimli bir program da hazırlayan Cumbul 1993 yılında Londra'dan Türkiye'ye döndü ve Aşağı Yukarı isimli yarışmayı sunmaya başladı. 1994 yılında yine bir TV projesi olan "Nerden Başlasak Nasıl Anlatsak?" isimli talkshow'u sunan Cumbul, programda ünlü isimlerle sohbet ediyor ve starların taklitlerini yapıyordu. TV izleyicisi tarafından büyük ilgiyle karşılanan programdan sonra Marguerite Duras'ın Ayrılık Müziği'nde başrolde oynadı. Tiyatro projelerine o dönemde ağırlık veren oyuncu aynı zamanda Arnold Wesker'in "Dört Mevsim" isimli oyununu da sahneye koydu ve yönetmenliğini yaptı.



Birçok dizi, film ve tiyatro oyununda oynayan Cumbul, 2005 yılından itibaren üç yıl süreyle, Los Angeles'ta Eric Morris'in kendisiyle yaptığı çalışmalar sonucunda öğrendiği metodu, halen mezun olduğu okul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde öğretmektedir.