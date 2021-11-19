Kırmızı Oda Pembe kimdir, gerçek adı nedir? Meltem Cumbul, Pembe hikayesi ile Kırmızı Oda’da
Kırmızı Oda'daki Pembe hikayesi ile izleyiciler tarafından merak edilen karakterlerden biri oldu. Kırmızı Oda dizisi her hafta cuma akşamları yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor. Diziye yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Peki, Kırmızı Oda Pembe karakterini kim oynuyor? İşte karaktere hayat veren Meltem Cumbul hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Pembe karakteri merak ediliyor. Sinan hoca ile yaşadığı hikaye ile dikkat çeken Pembe karakterine Meltem Cumbul hayat veriyor. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen başarılı isim daha önce Yılan Hikayesi, Muhteşem Yüzyıl, Aşk Yakar, Arka Sokaklar gibi dizilerin kadrosunda yer almıştı.
MELTEM CUMBUL KİMDİR?
Meltem Cumbul 5 Kasım 1969, İzmir doğumlu, Türk sinema ve dizi oyuncusu. 1969 yılında İzmir'de doğan Meltem Cumbul'un babası Akşehirli, annesi İzmirlidir. 1983 yılında İzmir Türk Koleji'nde başladığı liseden 1987 yılında Ata Koleji'nden mezun oldu.
1991 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Drama Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından profesyonel anlamdaki ilk iş deneyimi için Londra'ya gitti.
Ömer Karacan'ın keşfettiği Cumbul, gönlü tiyatroda olmasına rağmen Karacan'ın yapımcısı olduğu Genç Çizgi isimli programı sundu. O dönemde TRT için Radyotek isimli bir program da hazırlayan Cumbul 1993 yılında Londra'dan Türkiye'ye döndü ve Aşağı Yukarı isimli yarışmayı sunmaya başladı. 1994 yılında yine bir TV projesi olan "Nerden Başlasak Nasıl Anlatsak?" isimli talkshow'u sunan Cumbul, programda ünlü isimlerle sohbet ediyor ve starların taklitlerini yapıyordu. TV izleyicisi tarafından büyük ilgiyle karşılanan programdan sonra Marguerite Duras'ın Ayrılık Müziği'nde başrolde oynadı. Tiyatro projelerine o dönemde ağırlık veren oyuncu aynı zamanda Arnold Wesker'in "Dört Mevsim" isimli oyununu da sahneye koydu ve yönetmenliğini yaptı.
Birçok dizi, film ve tiyatro oyununda oynayan Cumbul, 2005 yılından itibaren üç yıl süreyle, Los Angeles'ta Eric Morris'in kendisiyle yaptığı çalışmalar sonucunda öğrendiği metodu, halen mezun olduğu okul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde öğretmektedir.
1991 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Drama Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu. Mezuniyetinin ardından profesyonel anlamdaki ilk iş deneyimi için Londra'ya gitti.
Ömer Karacan'ın keşfettiği Cumbul, gönlü tiyatroda olmasına rağmen Karacan'ın yapımcısı olduğu Genç Çizgi isimli programı sundu. O dönemde TRT için Radyotek isimli bir program da hazırlayan Cumbul 1993 yılında Londra'dan Türkiye'ye döndü ve Aşağı Yukarı isimli yarışmayı sunmaya başladı. 1994 yılında yine bir TV projesi olan "Nerden Başlasak Nasıl Anlatsak?" isimli talkshow'u sunan Cumbul, programda ünlü isimlerle sohbet ediyor ve starların taklitlerini yapıyordu. TV izleyicisi tarafından büyük ilgiyle karşılanan programdan sonra Marguerite Duras'ın Ayrılık Müziği'nde başrolde oynadı. Tiyatro projelerine o dönemde ağırlık veren oyuncu aynı zamanda Arnold Wesker'in "Dört Mevsim" isimli oyununu da sahneye koydu ve yönetmenliğini yaptı.
Birçok dizi, film ve tiyatro oyununda oynayan Cumbul, 2005 yılından itibaren üç yıl süreyle, Los Angeles'ta Eric Morris'in kendisiyle yaptığı çalışmalar sonucunda öğrendiği metodu, halen mezun olduğu okul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde öğretmektedir.
MELTEM CUMBUL’UN OYNADIĞI FİLMLER ve DİZİLER
1994 - Bir Sonbahar Hikayesi
1995 - Bay E
1995 - Böcek
1997 - Usta Beni Öldürsene
1998 - Karışık Pizza
1999 - Propaganda
1999 - Doğum Yeri Absürdistan
2000 - Duruşma
2001 - Maruf
2003 - Abdülhamit Düşerken
2004 - Duvara Karşı
2005 - Gönül Yarası
2008 - The Alphabet Killer
2008 - Mevlana Aşkı Dansı Seslendirme
2009 - Her Şeyin Bittiği Yerden
2011 - Tell Me Oh Khudaa (Bir Hint Filmi)
2011 - Labirent
2013 - Kadın İşi: Banka Soygunu
2015 - Yaktın Beni (Leyla) (Sinema Filmi)
Televizyon Dizileri :
1995 - Sahte Dünyalar
1995 - Çiçek Taksi Meltem Cumbul
1996 - Tatlı Kaçıklar
1999 - Yılan Hikayesi
2002 - Beşik Kertmesi
2002 - Biz Size Aşık Olduk
2003 - Gurbet Kadını
2005 - Avrupa Yakası (Konuk oyuncu)
2006 - Arka Sokaklar (Konuk oyuncu)
2007 - Parmaklıklar Ardında (Konuk oyuncu)
2007 - Doktorlar (Konuk oyuncu)
2008 - Aşk Yakar
2011 - Nuri
2013 - Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon (Fatma Sultan)
2014 - Kusursuz Plan
1995 - Bay E
1995 - Böcek
1997 - Usta Beni Öldürsene
1998 - Karışık Pizza
1999 - Propaganda
1999 - Doğum Yeri Absürdistan
2000 - Duruşma
2001 - Maruf
2003 - Abdülhamit Düşerken
2004 - Duvara Karşı
2005 - Gönül Yarası
2008 - The Alphabet Killer
2008 - Mevlana Aşkı Dansı Seslendirme
2009 - Her Şeyin Bittiği Yerden
2011 - Tell Me Oh Khudaa (Bir Hint Filmi)
2011 - Labirent
2013 - Kadın İşi: Banka Soygunu
2015 - Yaktın Beni (Leyla) (Sinema Filmi)
Televizyon Dizileri :
1995 - Sahte Dünyalar
1995 - Çiçek Taksi Meltem Cumbul
1996 - Tatlı Kaçıklar
1999 - Yılan Hikayesi
2002 - Beşik Kertmesi
2002 - Biz Size Aşık Olduk
2003 - Gurbet Kadını
2005 - Avrupa Yakası (Konuk oyuncu)
2006 - Arka Sokaklar (Konuk oyuncu)
2007 - Parmaklıklar Ardında (Konuk oyuncu)
2007 - Doktorlar (Konuk oyuncu)
2008 - Aşk Yakar
2011 - Nuri
2013 - Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon (Fatma Sultan)
2014 - Kusursuz Plan