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Televizyon
Haber Giriş: 26 Mart 2021 - 23:19 | 

Kırmızı Oda oyuncuları kimler? İşte Kırmızı Oda dizisi yeni oyuncu kadrosu

Kırmızı Oda oyuncuları izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Cuma akşamları ekrana gelen gerçek hayat hikayeleri anlatan Kırmızı Oda'ya yeni oyuncular katıldı. Erkan Petekkaya, Aslıhan Gürbüz gibi oyuncuların ardından Yiğit Özşener ve Esra Ronabar kadroya dahil oldu. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından esinlenilen dizide Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, başrol oyuncuları arasında yer alıyor. İşte, izleyenlerin merak ettiği Kırmızı Oda oyuncuları kimler? sorusunun yanıtına yönelik yeni oyuncu kadrosu

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Kırmızı Oda oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenilen diziye her hikayesi yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda'nın oyuncu kadrosu içerisinde Tülin Özen, Burak Sevinç, Erkan Petekkaya gibi isimler bulunuyor.

2KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER

KIRMIZI ODA OYUNCULARI KİMLER?

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkaN Kırmızı Oda oyuncuları arasında Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Gülçin Kültür Şahin, Yiğit Özşener, Esra Ronabar Falay, Erkan Petekkaya, Gökhan Yıkılkan, gibi isimler bulunuyor.

Dizide birçok ünlü isim konuk oyuncu olarak yer alacak.

3KIRMIZI ODA DİZİSİ KONUSU

KIRMIZI ODA DİZİSİ KONUSU

Dizi, hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinleniyor. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!

4KIRMIZI ODA HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA

KIRMIZI ODA HANGİ KİTAPTAN UYARLAMA?

Cem Karcı yönetmenliğinde çekimlerine başlayan ‘KIRMIZI ODA’, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayelerinden, Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı.

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