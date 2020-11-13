Kırmızı Oda oyuncuları kimdir? Kırmızı Oda dizisi oyuncuları ve karakterleri
Kırmızı Oda oyuncuları her hafta yeni bölümün yayınlanması ile beraber araştırılan konular arasında yer alıyor. Cuma akşamları ekrana gelen dizide işlenen hikayeler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kırmızı Oda dizisinde Alya karakterine Melisa Sözen, Garip karakterine Celil Nalçakan, Selvi karakterine Sema Keçik hayat veriyor. İşte Kırmızı Oda oyuncuları ve konusu hakkında bilgiler
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Kırmızı Oda dizisi oyuncuları ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Her hafta cuma akşamları ekrana gelen dizide gerçek yaşam hikayelerinin aktarıldığı ifade ediliyor. Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı diziye pek çok ünlü isim konuk oyuncu oluyor. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. İşte Kırmızı Oda oyuncuları ve karakterleri
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KIRMIZI ODA OYUNCULARI
Kırmızı Oda oyuncuları arasında Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan bulunuyor. Dizide birçok ünlü isim konuk oyuncu olarak yer alacak. Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir konuk oyuncu olmuşlardı. Şimdi ise Melisa Sözen, Celil Nalçakan, Sema Keçik, Nilsu Yılmaz gibi isimler kadroda konuk oyuncu olarak yer alıyor.
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TÜLİN ÖZEN – PİRAYE
MERİÇ ARAL - AYŞE
BURAK SEVİNÇ – DENİZ
MELEK – NİLSU YILMAZ
MELİSA SÖZEN - ALYA
CELİL NALÇAKAN – GARİP
SEVİL – SEMA KEÇİK
GÜLÇİN KÜLTÜR ŞAHİN – TUNA
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KIRMIZI ODA DİZİSİ KONUSU
Dizi, hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinleniyor. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak