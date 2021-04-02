Kırmızı Oda Nihal kimdir, gerçek adı ne? İşte Kırmızı Oda Nihal karakterini canlandıran Esra Ronabar'ın hayatı
Kırmızı Oda Nihal karakteri dizinin son bölümünde dikkatleri üzerine topladı. Oyuncu Esra Ronabar'ın hayat verdiği Nihal dizinin son bölümünde zamansız bayılmaları ve Doktor Hanım'a anlattıkları ile adından söz ettirdi. Zafer karakterinin eşi olan Nihal karakterini canlandıran Esra Ronabar'ın hayatı ve biyografisi de ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Performansı ile izleyenlerden tam not alan ünlü oyuncu canlandıran Esra Ronabar "Bir İstanbul Masalı" isimli dizi ile kariyerinde çıkış yakaladı. Peki, Kırmızı Oda Nihal kimdir? İşte, Nihal karakterini canlandıran Esra Ronabar'ın hayatı.
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Kırmızı Oda Nihal karakteri dizinin son bölümünde merak edilen isimlerden oldu. Ansızın bayılmaları ve evliliğinde yaşadığı sıkıntılar ile dikkat çeken Nihal'in hastalığı ilerleyen bölümlerde belli olacak. Nihal'ı canlandıran Esra Ronabar, 2013 yılında "Sana Bir Sır Vereceğim" adlı dizide yer aldı. Barış Falay ile evli olan oyuncunun bir oğlu bulunuyor.
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ESRA RONABAR KİMDİR?
Esra Ronabar, 1978 senesinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya geldi. İkiz kardeşi olan Esra Ronabar, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünü kazanmış ancak okulunu tamamlamadı.
Üniversite eğitimini yarıda bırakarak oyunculuk sınavlarına giren Esra Ronabar, sınavları kazanınca bölümden ayrıldı ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldu.
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Üniversiteyi bitirmeden 1997 senesinde Ankara Sanat Tiyatrosu'nda "Küçük Karabalık" ve "Elmadaki Barış" isimli tiyatro oyunlarında oynadı.
Tiyatro oyunlarının yanında birçok reklam filminde de rol alan Esra Ronabar, 2003 senesinde "Bir İstanbul Masalı" isimli dizi ile dizi hayatına adım atmıştır.
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Esra Ronabar, 2013 yılında "Sana Bir Sır Vereceğim" adlı dizide Murat Han,Ekin Koç, Demet Özdemir ile birlikte başrol oynadı. Sana Bir Sır Vereceğim dizisinden rahatsızlığı sebebiyle ayrılmak zorunda kaldı. Esra Ronabar, 7 Temmuz 2006 tarihinden bu yana meslektaşı Barış Falay ile evli. Çiftin Mavi Rüzgar Falay adında bir oğlu var.