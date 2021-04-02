Kırmızı Oda Nihal kimdir, gerçek adı ne? İşte Kırmızı Oda Nihal karakterini canlandıran Esra Ronabar'ın hayatı

Kırmızı Oda Nihal karakteri dizinin son bölümünde merak edilen isimlerden oldu. Ansızın bayılmaları ve evliliğinde yaşadığı sıkıntılar ile dikkat çeken Nihal'in hastalığı ilerleyen bölümlerde belli olacak. Nihal'ı canlandıran Esra Ronabar, 2013 yılında "Sana Bir Sır Vereceğim" adlı dizide yer aldı. Barış Falay ile evli olan oyuncunun bir oğlu bulunuyor.