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Televizyon
Haber Giriş: 10 Eylül 2021 - 17:45 | 

Kırmızı Oda ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte Kırmızı Oda yeni sezon fragmanı

Kırmızı Oda dizisi yeni sezon bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her hafta Cuma akşamları ekrana gelen Kırmızı Oda’nın yeni sezon fragmanı yayınlandı. İzleyicilerin heyecanını daha da artıran fragmanın ardından araştırmalar hızlandı. Peki, Kırmızı Oda ne zaman başlıyor? İşte Kırmızı Oda yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi

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Kırmızı Oda yeni sezon fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen Kırmızı Oda’nın yeni sezon oyuncuları arasına yeni isimler katıldı. İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Nihal Yalçın ve Başak Daşman’ın kadroya dahil olduğu fragmanda görülüyor. Dizinin yeni bölümü bu akşam TV 8 yayın akışında yer almıyor. Dizi 17 Eylül'de başlayacak.

2KIRMIZI ODA NE ZAMAN BAŞLIYOR

KIRMIZI ODA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kırmızı Oda dizisi 17 Eylül’de yeni sezonun ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezon fragmanında İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Nihal Yalçın ve Başak Daşman’ın da kadroya katıldığı görülüyor.

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Fragmanın başında Doktor Hanım, ‘Hiçbir hastalık durup dururken gelmez insana. Çoğu hastalık başta bizim sorunlarımızı çözmeye, bize yardımcı olmaya gelir. Ama sonra işler değişir.’ diyor.

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