Kırmızı Oda ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte Kırmızı Oda yeni sezon fragmanı
Kırmızı Oda dizisi yeni sezon bölümleri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her hafta Cuma akşamları ekrana gelen Kırmızı Oda’nın yeni sezon fragmanı yayınlandı. İzleyicilerin heyecanını daha da artıran fragmanın ardından araştırmalar hızlandı. Peki, Kırmızı Oda ne zaman başlıyor? İşte Kırmızı Oda yeni sezon fragmanı ve yayın tarihi
Kırmızı Oda yeni sezon fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları ekrana gelen Kırmızı Oda’nın yeni sezon oyuncuları arasına yeni isimler katıldı. İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Nihal Yalçın ve Başak Daşman’ın kadroya dahil olduğu fragmanda görülüyor. Dizinin yeni bölümü bu akşam TV 8 yayın akışında yer almıyor. Dizi 17 Eylül'de başlayacak.
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