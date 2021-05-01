Kırmızı Oda Mitra'nın hikayesi dikkat çekti - Mitra ne demek, Mitra isminin anlamı nedir?
Mitra isminin anlamı, Kırmızı Oda dizisi ile beraber merak konusu oldu. Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan dizide, başarılı oyuncu Melisa Aslı Pamuk Mitra karakteri ile kliniği ziyaret etti. İran'ın önde gelen ailelerinden birine mensup babası ile Türk annesinin yollarının kesişmesiyle başlayan sırlarla dolu Mikra'nın hayat hikayesi ekran başındakilerin dikkatini çekti. TDK'da yer almayan Mitra ismi, farklı dillerde farklı anlamları barındırıyor. Peki, Mitra ne demek? İşte, Mitra ismiyle ilgili merak edilenler.
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1
Mitra,Farsça ve Hintçe anlamları olan kelime olarak kaynaklarda yer alıyor. Türkiye'de ender rastlanan isimlerden olan Mitra, efsane, arkadaş ve prenses gibi anlamlara geliyor. Bebek sahibi olmayı bekleyen çiftlerin dikkatini çeken Mitra Zerdüştlük dininde ahit, yemin, anlaşmadan sorumlu ilahi varlık olarak biliniyor. Dizide güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un can verdiği Mitra karakterinin hikayesi ise ilerleyen bölümlerde belli olacak.
2
MİTRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?
Türk Dil Kurumu'nda (TDK) yer almayan Mitra, efsane, arkadaş ve prenses. Farklı dillerde farklı anlamlar taşıyor.
Ancak bu bilgi ile ilgili kesin bir doğruluk payı yer almıyor.
3
MİTRA NE DEMEK?
Mitra Zerdüştlük dininde ahit, yemin, anlaşmadan sorumlu ilahi varlık. Sözleşmelere uyulmasını denetlemenin yanında her şeyi gören; gerçeğin, sığırların, hasadın ve suyun koruyucusu olduğuna inanılır. Mithra Zent dilinde bir sözcüktür.
M.Ö. 4. yüzyılda Roma Cumhuriyeti'nde yaygınlaşan Mitraizm, kaynağını Fars ya da Zerdüşt kaynaklarındaki Mitra'dan alır.
4
Mitra'nın mi-it-ra- olarak bilinen ilk kaydı Van Gölü'nün güneyindeki Hurri kırallığı Mitannilerle Hititler arasında M.Ö. 1400 tarihli barış antlaşmasında, dört diğer Hint-Ârî geleneğinden tanrıyla birlikte şahit ve koruyucu olarak belirtilişidir. Daha sonra Vedaların en eski bölümlerinde gözükürken son hâlini Avesta'da alır. Güneş ve güneş ışığıyla tasviri dışında dostluk, doğruluk, arkadaşlık gibi kavramlarla da ilişkilendirilmiştir. Sanskritçede dost ve arkadaş olarak geçerken Avesta'ya sözleşme, anlaşma olarak geçer.
5
KIRMIZI ODA MİTRA HİKAYESİ NEDİR?
Kırmızı Oda'da Mitra Şerifi karakterini Melisa Aslı Pamuk canlandırıyor. İran'ın önde gelen ailelerinden birine mensup babası ile Türk annesinin yollarının kesişmesiyle başlayan sırlarla dolu hikayesini Doktor Hanım'la paylaştı.
Doktor Hanım'ın karşısına çıkan Mitra aşk acısı çeken ve Berlin Ünivirsitesi'nde Felsefe okuyan bir karakter olarak yer alıyor. Babası müziğe ilgi duyan Mitra, bir yandan da müzik eğimi almıştır.