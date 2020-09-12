Kırmızı Oda hangi kanalda hangi günler yayınlanıyor? İşte Kırmızı Oda’nın uyarlandığı kitap
Kırmızı Oda dizisi çarpıcı konusuyla sosyal medyaya damga vurdu. Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Kırmızı Oda’yı ilk kez izleyecek olanlar kanal ve gün bilgisini araştırıyor. Peki, Kırmızı Oda hangi kanalda hangi günler yayınlanıyor? İşte Kırmızı Oda’nın uyarlandığı kitap…
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1
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“Hayatın içinde bugüne kadar konuşulmamış, konuşulamamış ne varsa ‘KIRMIZI ODA’da ortaya çıkacak.” sloganıyla yola çıkan dizi, her cuma TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Ekran macerasına 4 Eylül’de başlayan Kırmızı Oda’ya konuk oyuncular da dahil oluyor.
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KIRMIZI ODA HANGİ KİTABIN UYARLAMASI?
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenen Kırmızı Oda dizisi gerçek hayatta yaşanan olayları ele alıyor. Budayıcıoğlu'nun yaşam öyküleri Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı. Dizinin yönetmenliğini ise Cem Karcı üstleniyor.
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KIRMIZI ODA DİZİSİ KONUSU
Dizi, hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinleniyor. Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!