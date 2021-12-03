Kırmızı Oda Firuzan'ı canlandıran Şifanur Gül kimdir, kaç yaşında?
Kırmızı Oda dizisinde dikkat çeken karakterlerden biri de Firuzan oldu. Dramatik yaşam öyküsüyle izleyicileri derinden etkileyen Firuzan'ı genç oyuncu Şifanur Gül canlandırıyor. Performansıyla dikkat çeken genç oyunun hayatı merak konusu oldu. Peki, Kırmızı Oda Firuzan'ı canlandıran Şifanur Gül kimdir, kaç yaşında?
Şifanur Gül, 1995 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Devlet Tiyatrosu Oyunculuk Anabilim Dalı mezun olan genç oyuncu, henüz lise dönemindeyken oyunculuk eğitimi almaya başladı.