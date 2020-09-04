Kırmızı Oda dizisinin oyuncuları kimler? İşte Kırmızı Oda’nın konusu ve oyuncu kadrosu

Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayelerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisinin oyuncuları ve konusuna dair detaylar belli oldu. Genellikle komedi türündeki projeler ve karakterlerle izleyici karşısına çıkan Binnur Kaya’nın bambaşka bir rolle izleyici karşısına çıkacağı Kırmızı Oda dizisinde insan hayatının en derin sırları “KIRMIZI ODA”da anlatılacak. Hayatın içinde bugüne kadar konuşulmamış, konuşulamamış ne varsa “KIRMIZI ODA”da ortaya çıkacak.