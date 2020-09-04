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Haber Giriş: 04 Eylül 2020 - 10:31 | 

Kırmızı Oda dizisinin oyuncuları kimler? İşte Kırmızı Oda’nın konusu ve oyuncu kadrosu

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, yeni dizi Kırmızı Oda'nın yayın günü ve yayın saati belli oldu. Tanıtımları günlerdir ekranlarda dönen Kırmızı Oda 4 Eylül Cuma günü 1. Bölümüyle ekranlara ‘merhaba’ diyecek. Peki, Kırmızı Oda dizisinin oyuncuları kimler? İşte Kırmızı Oda’nın konusu ve oyuncu kadrosu…

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Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayelerinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisinin oyuncuları ve konusuna dair detaylar belli oldu. Genellikle komedi türündeki projeler ve karakterlerle izleyici karşısına çıkan Binnur Kaya’nın bambaşka bir rolle izleyici karşısına çıkacağı Kırmızı Oda dizisinde insan hayatının en derin sırları “KIRMIZI ODA”da anlatılacak. Hayatın içinde bugüne kadar konuşulmamış, konuşulamamış ne varsa “KIRMIZI ODA”da ortaya çıkacak.

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Merakla beklenen dizi tüm bu insan hikayelerini farklı konuk oyuncu kadrolarıyla ekrana getirecek. Dizinin başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı, Baran Can Eraslan yer alıyor. Farklı oyuncular da birbirinden şaşırtıcı karakterleri canlandırmak üzere diziye konuk olacaklar. Evrim Alasya, Salih Bademci ve Hande Doğandemir “KIRMIZI ODA”nın ilk bölümünün konukları!

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Cem Karcı yönetmenliğinde çekimlerine başlayan “KIRMIZI ODA”, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerine dayanan hikayelerinden Banu Kiremitçi Bozkurt tarafından senaryolaştırıldı.

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