Kırmızı Oda dizisindeki Zafer kimdir? Yiğit Özşener, Kırmızı Oda oyuncuları arasında

OYNADIĞI DİZİ VE FİMLER 2020- Ramo (Yavuz) (TV Dizisi)



2018 – Bozkır (Seyfi Tahroğlu) (TV Dizisi)



2017 – İşe Yarar Bir Şey (Yavuz) (Snema Flm)



2017 – Kaybedenler Kulübü Yolda (Mete) (Sinema Filmi)



2016 – Ve Perde! (Sinema Filmi)



2016 – Cesur Ve Güzel (Rıza) (TV Dizisi)



2015 – Çanakkale Yüzyıllık Mühür (TV Dizisi)



2014 – İntikam 2. Sezon (Rüzgar Denzc) (TV Dizisi)



2013 – 2014 – Galip Derviş (Engin Seçim) (TV Dizisi)



2012 – Son (Selim Karan) (TV Dizisi)



2012 – Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (Ferhat) (TV Dizisi)



2011 – Dedemin İnsanları (İbrahim) (Sinema Filmi)



2011 – Aşk Tesadüfleri Sever (Burak) (Sinema Filmi)



2010 – Kaybedenler Kulübü (Mete) (Sinema Filmi)



2009 – Güneşi Gördüm (Yüzbaşı Caner) (Sinema Filmi)



2009 – 2010 – Ezel (Cengiz Atay) (TV Dizisi)



2009 – Evimde Uzaylı Var (Türkçe Seslendrme) (Sinema Filmi)



2008 – Last Looks (Yapımcı) (Sinema Filmi)



2008 – Kung Fu Panda (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)



2007 – Yoldaki Kedi (Kısa Film)



2007 – Prenses Lisis ve Karadamı Yeti (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)



2007 – Kayıp (Ömer) (TV Filmi)



2007 – 2008 – Dudaktan Kalbe (Cemil Paşazade) (TV Dizisi)



2006 – Rüya Gibi (Cenk) (TV Dizisi)



2006 – Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak (Yunus) (TV Filmi)



2006 – Beş Vakit (Yusuf) (Sinema Filmi)



2005 – Tombala (Cem) (TV Filmi)



2005 – Rüzgarlı Bahçe (Ozan) (TV Dizisi)



2004 – Çalınan Ceset (Yiğit) (TV Filmi)



2004 – Gece 11:45 (Okan) (Sinema Filmi)



2004 – Apartman (Mehmet) (Kısa Film)



2004 – 24 Saat (Komiser Yiğit Özşener) (TV Dizisi)



2003 – Prenses…Kankam ve Ben (Kısa Film)2003 – Giz (Sinema Filmi)



2003 – Estağfurullah Yokuşu (Sadi) (TV Dizisi)



2003 – Fırsat (Sinema Filmi)



2002 – Zeybek Ateş (Gazateci Burak) (TV Dizisi)



2002 – Unutma Beni (TV Dizisi)



2002 – O Şimdi Asker (Ömer) (Sinema Filmi)



2001 – Yeşil Işık (Berk) (Sinema Filmi)



2001 – Karanlıkta Koşanlar (Mehmet) (TV Dizisi)



2000 – Üzgünüm Leyla (TV Dizisi)



2000 – Herkes Kendi Evinde (Murat) (Sinema Filmi)