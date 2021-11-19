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GeriTelevizyon Kırmızı Oda dizisindeki Sinan Hoca kimdir? Emin Günenç Survivor kadrosunda da yer almış
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Televizyon
Haber Giriş: 19 Kasım 2021 - 11:34 | 

Kırmızı Oda dizisindeki Sinan Hoca kimdir? Emin Günenç Survivor kadrosunda da yer almış

Kırmızı Oda dizisinde Sinan karakteri merak edilen isimlerden biri oldu. Dizinin son bölümünde Sinan hoca ve Pembe’nin hikayesi de anlatıldı. Peki, Kırmızı Oda dizisindeki Sinan Hoca kimdir? İşte en son Survivor kadrosunda yer alan Emin Günenç hakkında bilgiler

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Kırmızı Oda dizisinde Sinan hoca karakterine Emin Günenç hayat veriyor. Pembe ile olan hikayesiyle dikkat çeken Sinan hoca karakterine hayat veren Emin Günenç 1994 İstanbul doğumlu. Günenç, Survivor 2021’de gönüllüler takımı kadrosunda yer alıyordu.
2EMİN GÜNENÇ KİMDİR

EMİN GÜNENÇ KİMDİR?

Emin Günenç, 23 Temmuz 1994 İstanbul’da doğumlu. Aslen Tekirdağ Şarköylü olan Günenç, Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümü mezunu.

8 yaşında futbola başlayan Emin, 18 yaşına kadar futbol oynadığını sakatlanınca bırakmak zorunda kaldığını açıkladı. Emin açıklamasında, ‘Üniversite bitince oyunculuk eğitimi aldım. En son Kanal D’de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadım.’ dedi.

Günenç, oyunculuk eğitimi aldığı yıllarda zamanının büyük bir kısmını da spor yaparak değerlendirmiş. Daha önce de seçmelere kalan Emin, 2019 yılında finale kalıp yedeklerde yer almış.
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