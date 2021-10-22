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Televizyon
Haber Giriş: 22 Ekim 2021 - 15:29 | 

Kırmızı Oda dizisindeki Keklik kimdir, gerçek adı nedir? Ayta Sözeri hakkında bilgiler

Kırmızı Oda dizisindeki Keklik karakteri merak edilen isimler arasında. Her hafta cuma akşamları ekrana gelen Kımızı Oda yeni sezon karakterlerinden biri Keklik oldu. Yaşadıklarını Manolya Hanım'a anlatan karakteri kimin canlandırdığı merak konusu oldu. Peki, Kırmızı Oda dizisindeki Keklik kimdir, gerçek adı nedir? İşte Ayta Sözeri hakkında merak edilenler

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Kırmızı Oda oyuncuları arasına katılan Ayta Sözeri, Keklik karakterini canlandırıyor. 1976 doğumlu olan Ayta Sözeri daha önce Ulan İstanbul, Kayıp Şehir, Dadı, Akasya Durağı gibi yapımlarda rol almıştı. İşte Güneşi Gördüm, Teslimiyet, Kukuriku (Kadın Krallığı), Aile Arasında filmlerinde rol oynayan Ayta Sözeri hakkında bilgiler

2KIRMIZI ODA DİZİSİNDEKİ KEKLİK KİMDİR

KIRMIZI ODA DİZİSİNDEKİ KEKLİK KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde Keklik karakterine Ayta Sözeri hayat veriyor. Ayta Sözeri 31 Mart 1976, Almanya'da dünyaya geldi. Türk müzisyen ve oyuncu olarak tanınan Sözeri son günlerde herkes tarafından merak konusu oldu. Ailesiyle 1980'de İzmir'e yerleşen Ayta Sözeri Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk Müziği eğitimi aldı. Ayrıca 2013 yılında yakın arkadaşı Sezen Aksu'ya konserlerinde sahnede eşlik etti. Güneşi Gördüm, Teslimiyet, Kukuriku (Kadın Krallığı), Aile Arasında filmlerinde rol almıştır. Benimle Söyle yarışmasında jüri olmuştur.

3AYTA SÖZERİ’NİN OYNADIĞI DİZİLER

AYTA SÖZERİ’NİN OYNADIĞI DİZİLER

2000 Dadı – Şarkıcı

2000 Hayat Bağları - Hapisane Müdürü

2006 - Arka Sokaklar - Aydan

2007 Kuzey Rüzgarı - Okşan

2008 Dudaktan Kalbe - Mahkûm

2009 Akasya Durağı - Naciye, Zümrüt

2009 Kahramanlar - Arzu

2010 Parmaklıklar Ardında - Mahkûm

2011 Papatyam - Şebnem

2012 Acayip Hikayeler - Cansu

2012 Kayıp Şehir - Duygu

2014 Ulan İstanbul - Umay

2015 Paramparça - Nezaket

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