Kırmızı Oda dizisindeki Keklik kimdir, gerçek adı nedir? Ayta Sözeri hakkında bilgiler
Kırmızı Oda dizisindeki Keklik karakteri merak edilen isimler arasında. Her hafta cuma akşamları ekrana gelen Kımızı Oda yeni sezon karakterlerinden biri Keklik oldu. Yaşadıklarını Manolya Hanım'a anlatan karakteri kimin canlandırdığı merak konusu oldu. Peki, Kırmızı Oda dizisindeki Keklik kimdir, gerçek adı nedir? İşte Ayta Sözeri hakkında merak edilenler
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Kırmızı Oda oyuncuları arasına katılan Ayta Sözeri, Keklik karakterini canlandırıyor. 1976 doğumlu olan Ayta Sözeri daha önce Ulan İstanbul, Kayıp Şehir, Dadı, Akasya Durağı gibi yapımlarda rol almıştı. İşte Güneşi Gördüm, Teslimiyet, Kukuriku (Kadın Krallığı), Aile Arasında filmlerinde rol oynayan Ayta Sözeri hakkında bilgiler
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KIRMIZI ODA DİZİSİNDEKİ KEKLİK KİMDİR?
Kırmızı Oda dizisinde Keklik karakterine Ayta Sözeri hayat veriyor. Ayta Sözeri 31 Mart 1976, Almanya'da dünyaya geldi. Türk müzisyen ve oyuncu olarak tanınan Sözeri son günlerde herkes tarafından merak konusu oldu. Ailesiyle 1980'de İzmir'e yerleşen Ayta Sözeri Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk Müziği eğitimi aldı. Ayrıca 2013 yılında yakın arkadaşı Sezen Aksu'ya konserlerinde sahnede eşlik etti. Güneşi Gördüm, Teslimiyet, Kukuriku (Kadın Krallığı), Aile Arasında filmlerinde rol almıştır. Benimle Söyle yarışmasında jüri olmuştur.