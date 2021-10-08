Kırmızı Oda dizisindeki Keklik kimdir? Ayta Sözeri, Keklik hikayesi ile Kırmızı Oda’da
Kırmızı Oda dizisine dahil olan Keklik karakteri merak edilen isimlerden biri oldu. Yeni sezon yeni oyuncular ile ekranlara dönen dizinin karakterlerine arasına dahil olan Kelik, ‘Bizim gibiler düşmeyegörsün, tekme vuranın çok oluyor.’ cümlesi ile hikayesine giriş yapıyor. Peki, Kırmızı Oda dizisindeki Keklik kimdir? İşte Ayta Sözeri hakkında bilgiler
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Kırmızı Oda’nın yeni karakterlerinden biri olan Keklik’e Ayta Sözeri hayat veriyor. 1976 doğumlu olan Ayta Sözeri daha önce Ulan İstanbul, Kayıp Şehir, Dadı, Akasya Durağı gibi yapımlarda rol almıştı. Ünlü isim Güneşi Gördüm, Teslimiyet, Kukuriku (Kadın Krallığı), Aile Arasında filmlerinde de oynadı.
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KIRMIZI ODA DİZİSİNDEKİ KEKLİK KİMDİR?
Kırmızı Oda dizisinde Keklik karakterine Ayta Sözeri hayat veriyor. Ayta Sözeri 31 Mart 1976, Almanya'da dünyaya geldi. Türk müzisyen ve oyuncu olarak tanınan Sözeri son günlerde herkes tarafından merak konusu oldu. Ailesiyle 1980'de İzmir'e yerleşen Ayta Sözeri Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk Müziği eğitimi aldı. Ayrıca 2013 yılında yakın arkadaşı Sezen Aksu'ya konserlerinde sahnede eşlik etti. Güneşi Gördüm, Teslimiyet, Kukuriku (Kadın Krallığı), Aile Arasında filmlerinde rol almıştır. Benimle Söyle yarışmasında jüri olmuştur.