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Televizyon
Haber Giriş: 08 Ekim 2021 - 09:47 | 

Kırmızı Oda dizisindeki Keklik kimdir? Ayta Sözeri, Keklik hikayesi ile Kırmızı Oda’da

Kırmızı Oda dizisine dahil olan Keklik karakteri merak edilen isimlerden biri oldu. Yeni sezon yeni oyuncular ile ekranlara dönen dizinin karakterlerine arasına dahil olan Kelik, ‘Bizim gibiler düşmeyegörsün, tekme vuranın çok oluyor.’ cümlesi ile hikayesine giriş yapıyor. Peki, Kırmızı Oda dizisindeki Keklik kimdir? İşte Ayta Sözeri hakkında bilgiler

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Kırmızı Oda’nın yeni karakterlerinden biri olan Keklik’e Ayta Sözeri hayat veriyor. 1976 doğumlu olan Ayta Sözeri daha önce Ulan İstanbul, Kayıp Şehir, Dadı, Akasya Durağı gibi yapımlarda rol almıştı. Ünlü isim Güneşi Gördüm, Teslimiyet, Kukuriku (Kadın Krallığı), Aile Arasında filmlerinde de oynadı.

2KIRMIZI ODA DİZİSİNDEKİ KEKLİK KİMDİR

KIRMIZI ODA DİZİSİNDEKİ KEKLİK KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde Keklik karakterine Ayta Sözeri hayat veriyor. Ayta Sözeri 31 Mart 1976, Almanya'da dünyaya geldi. Türk müzisyen ve oyuncu olarak tanınan Sözeri son günlerde herkes tarafından merak konusu oldu. Ailesiyle 1980'de İzmir'e yerleşen Ayta Sözeri Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk Müziği eğitimi aldı. Ayrıca 2013 yılında yakın arkadaşı Sezen Aksu'ya konserlerinde sahnede eşlik etti. Güneşi Gördüm, Teslimiyet, Kukuriku (Kadın Krallığı), Aile Arasında filmlerinde rol almıştır. Benimle Söyle yarışmasında jüri olmuştur.

3AYTA SÖZERİ’NİN OYNADIĞI DİZİLER

AYTA SÖZERİ’NİN OYNADIĞI DİZİLER

2000 Dadı – Şarkıcı

2000 Hayat Bağları - Hapisane Müdürü

2006 - Arka Sokaklar - Aydan

2007 Kuzey Rüzgarı - Okşan

2008 Dudaktan Kalbe - Mahkûm

2009 Akasya Durağı - Naciye, Zümrüt

2009 Kahramanlar - Arzu

2010 Parmaklıklar Ardında - Mahkûm

2011 Papatyam - Şebnem

2012 Acayip Hikayeler - Cansu

2012 Kayıp Şehir - Duygu

2014 Ulan İstanbul - Umay

2015 Paramparça - Nezaket

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