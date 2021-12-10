Kırmızı Oda Dara kimdir, hastalığı ne? Gökhan ÖZoğuz’un canlandırdığı Dara’nın hikayesi
Gerçek hikayelerden uyarlanan TV8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda, oyuncuları ve hikayeleryle izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Son olarak Gökhan Özoğuz'un canlandırdığı Kırmızı Oda Dara hikayesi ile merak konusu olmuştu. Peki Kırmızı Oda Dara kimdir, hastalığı ne? İşte Gökhan Özoğuz'un hayat verdiği Dara hakkında bilgiler...
Athena grubunun başarılı solisti Gökhan Özoğuz yıllar sonra Kırmızı Oda Dara karakteriyle ekranlara geri döndü. Dizinin dikkat çeken rollerinden olan Kırmızı Oda Dara kimdir, hastalığı ne izleyenler tarafından merak ediliyor. İşte Kırmızı Oda Dara'nın hikayesi...
DARA'NIN HASTALIĞI NE?
Dara'nın uykudan uyanamama gibi bir hastalığı söz konusu. Bu hastalığın adına tıpta hipersomnia adı verilmektedir. Aşırı uyku isteği olarak tanımlanan hipersomnia, ana uyku evresi 7 saat ve fazla sürmesine karşın, aynı gün içinde tekrar eden uyku evreleri oluşumu ya da birden uykuya dalma hâlidir. Hastalar gece kesintisiz olarak yeteri kadar uyusalar bile gündüz gelen uyku atakları ile uyuma isteği duyarlar.
GÖKHAN ÖZOĞUZ KİMDİR?
Gökhan Özoğuz 11 Ekim 1976 doğumlu. Athena grubunun solistidir. 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi "For Real" adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla dördüncü oldu ve o zamana kadar Türkiye'nin Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu.
Ayrıca 2013-2016 yayın döneminde Tv8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye isimli müzik yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır.
2012 yılında Melis Ülken ile evlenmiştir. Ayşe Derya adında bir kızı ve ikizleri vardır.
Ayrıca 2013-2016 yayın döneminde Tv8'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye isimli müzik yarışmasında jüri üyeliği yapmıştır.
2012 yılında Melis Ülken ile evlenmiştir. Ayşe Derya adında bir kızı ve ikizleri vardır.