Kırmızı Oda Dara kimdir? Dara ne demek? Dara'nın sevgilisini canlandıracak isim belli oldu
Kırmızı Oda'ya son olarak Gökhan Özoğuz, Dara dizisiyle konuk olmuştu. Dara'nın sevgilisini canlandıracak isim de belli oldu. Dara'nın sevgilisini en son Sen Çal Kapımı dizisinde yer akan Sitare Akbaş canlandıracak. Peki, Kırmızı Oda Dara kimdir? Dara ne demek?
Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisine iki karakter daha katıldı Dara ve sevgilisi Sare. Sitare Akbaş, Gökhan Özoğuz'un canlandırdığı Dara'nın sevgilisi "Sare" karakterini oynayacak. Özoğuz, Kırmızı Oda'da uyku problemi çeken ve annesini kaybetme tehlikesi ardından destek almaya karar veren Dara'yı canlandıracak.
Türk Dil Kurumu “Dara” ile ilgili şu bilgileri veriyor:
1. isim Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı.
2. isim Terazide dengeyi sağlamak için hafif gelen kefeye ağırlık olarak konulan taş, demir, çivi vb., abra.3. isim İçinde yük taşınan aracın boş durumdaki ağırlığı.
Atasözleri, Deyimler veya Birleşik Fiiller
Dara aynı zamanda bir antik kent ismidir.
1. isim Kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı.
2. isim Terazide dengeyi sağlamak için hafif gelen kefeye ağırlık olarak konulan taş, demir, çivi vb., abra.3. isim İçinde yük taşınan aracın boş durumdaki ağırlığı.
Atasözleri, Deyimler veya Birleşik Fiiller
Dara aynı zamanda bir antik kent ismidir.
DARA ANTİK KENTİ HAKKINDA
Dara Antik Kenti Mardin’in 30 kilometre güneydoğusunda bulunan Oğuz Köyü'nde yer almaktadır. Tarihte Yukarı Mezopotamya'nın en önemli yerleşim yerlerinden birisi olan Dara, İmparator Anastasius'un (491-518) girişimleriyle 505 yılında, Doğu Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırını Sasanilere karşı korumak için askeri amaçlı bir garnizon kenti olarak kurulmuştur. Kaya içine oyulan yapılardan oluşan ve geniş bir alana yayılan Dara Antik Kenti’nin çevresi 4 kilometrelik bir surla korunmuştur. İç kale, kentin kuzeyinde ve 50 metre yüksekliğindeki tepenin üst düzlüğüne kurulmuştur. Kent içinde kilise, saray, çarşı, zindan, tophane ve su bendi kalıntıları halen görülebilmektedir.