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Televizyon
Haber Giriş: 13 Ocak 2022 - 14:49 | 

Kırmızı Oda bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm tarihi TV8 yayın akışı nedeniyle gündeme geldi. Cuma akşamları yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkan Kırmızı Oda'nın 57. bölümü 24 Aralık Cuma günü yayınlanmıştı. Dizideki yeni gelişmeleri merak eden izleyiciler 58. bölümü bekliyor. Peki, Kırmızı Oda bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

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1
Kırmızı Oda yeni bölümlerine ara vermişti. Yaklaşık 3 haftadır yayınlanmayan dizinin yeni bölüm tarihi ise izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kırmızı Oda'nın 58. bölümü yerine MasterChef büyük finali ekrana gelecek.
2
Kırmızı Oda’nın resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ‘Kırmızı Oda’nın yeni bölümleri öncesi kısa bir ara veriyoruz… Yeni bölümlerle, çok yakında görüşmek üzere.’ denildi. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
3
Kırmızı Oda'nın yeni bölümüyle 21 Ocak Cuma akşamı izleyicisiyle buluşması bekleniyor.
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