Kırmızı Oda bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm tarihi TV8 yayın akışı nedeniyle gündeme geldi. Cuma akşamları yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkan Kırmızı Oda'nın 57. bölümü 24 Aralık Cuma günü yayınlanmıştı. Dizideki yeni gelişmeleri merak eden izleyiciler 58. bölümü bekliyor. Peki, Kırmızı Oda bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Kırmızı Oda yeni bölümlerine ara vermişti. Yaklaşık 3 haftadır yayınlanmayan dizinin yeni bölüm tarihi ise izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kırmızı Oda'nın 58. bölümü yerine MasterChef büyük finali ekrana gelecek.