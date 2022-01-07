Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? İşte 7 Ocak Cuma TV 8 yayın akışı ve Kırmızı Oda yeni bölüm tarihi
Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman? sorusu ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Cuma akşamları birbirinden etkileyici hikayeleri ile ekranlara gelen Kırmızı Oda bu hafta ekran macerasına ara verdi. 7 Ocak Cuma TV 8 yayın akışında Kırmızı Oda'nın yayın saatinde MasterChef Türkiye'nin izleyici karşısına çıkacağı görüldü. Peki, Kırmızı Oda bu hafta var mı, neden yok? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Kırmızı Oda dizisi izleyicileri heyecanla yeni bölümü beklemeye başladılar. TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisine yeni sezonda da farklı ünlü isimler katılmaya devam ediyor. Dizi her hafta cuma akşamları yayınlanıyor. Yayın akışında yer alan bilgiye göre saat 20:00’de bu akşam MasterChef Türkiye ekrana gelecek. Dizinin resmi Intagram hesabı üzerinden konu ile ilgili açıklama yapıldı. Kırmızı Oda yeni bölümü için araştırmalar başladı. Kırmızı Oda dizisinin TV 8 yayın akışında yer almaması akıllarda soru işareti oluşturdu. Saat 20:00’de bu akşam MasterChef Türkiye ekrana gelecek. Dizinin resmi Intagram hesabı üzerinden konu ile ilgili açıklama yapıldı.