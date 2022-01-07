Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? İşte 7 Ocak Cuma TV 8 yayın akışı ve Kırmızı Oda yeni bölüm tarihi

Kırmızı Oda dizisi izleyicileri heyecanla yeni bölümü beklemeye başladılar. TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisine yeni sezonda da farklı ünlü isimler katılmaya devam ediyor. Dizi her hafta cuma akşamları yayınlanıyor. Yayın akışında yer alan bilgiye göre saat 20:00’de bu akşam MasterChef Türkiye ekrana gelecek. Dizinin resmi Intagram hesabı üzerinden konu ile ilgili açıklama yapıldı. Kırmızı Oda yeni bölümü için araştırmalar başladı. Kırmızı Oda dizisinin TV 8 yayın akışında yer almaması akıllarda soru işareti oluşturdu. Saat 20:00’de bu akşam MasterChef Türkiye ekrana gelecek. Dizinin resmi Intagram hesabı üzerinden konu ile ilgili açıklama yapıldı.