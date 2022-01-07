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GeriTelevizyon Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? İşte 7 Ocak Cuma TV 8 yayın akışı ve Kırmızı Oda yeni bölüm tarihi
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Televizyon
Haber Giriş: 07 Ocak 2022 - 21:39 | 

Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? İşte 7 Ocak Cuma TV 8 yayın akışı ve Kırmızı Oda yeni bölüm tarihi

Kırmızı Oda yeni bölüm ne zaman? sorusu ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Cuma akşamları birbirinden etkileyici hikayeleri ile ekranlara gelen Kırmızı Oda bu hafta ekran macerasına ara verdi. 7 Ocak Cuma TV 8 yayın akışında Kırmızı Oda'nın yayın saatinde MasterChef Türkiye'nin izleyici karşısına çıkacağı görüldü. Peki, Kırmızı Oda bu hafta var mı, neden yok? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

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Kırmızı Oda dizisi izleyicileri heyecanla yeni bölümü beklemeye başladılar. TV 8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisine yeni sezonda da farklı ünlü isimler katılmaya devam ediyor. Dizi her hafta cuma akşamları yayınlanıyor. Yayın akışında yer alan bilgiye göre saat 20:00’de bu akşam MasterChef Türkiye ekrana gelecek. Dizinin resmi Intagram hesabı üzerinden konu ile ilgili açıklama yapıldı. Kırmızı Oda yeni bölümü için araştırmalar başladı. Kırmızı Oda dizisinin TV 8 yayın akışında yer almaması akıllarda soru işareti oluşturdu. Saat 20:00’de bu akşam MasterChef Türkiye ekrana gelecek. Dizinin resmi Intagram hesabı üzerinden konu ile ilgili açıklama yapıldı.
2KIRMIZI ODA BU AKŞAM VAR MI

KIRMIZI ODA BU AKŞAM VAR MI?

Kırmızı Oda’nın resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ‘Kırmızı Oda’nın yeni bölümleri öncesi kısa bir ara veriyoruz… Yeni bölümlerle, çok yakında görüşmek üzere.’ denildi. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
3TV 8 YAYIN AKIŞI

TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular

01:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

04:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
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