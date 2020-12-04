Kırmızı Oda Boncuk kimdir, hastalığı ne? Kırmızı Oda Boncuk'un hikayesi ve 14. yeni bölüm fragmanı...
Kırmızı Oda Boncuk'un hikayesi yeni bölümle beraber merak konusu oldu. Kırmızı Oda 14. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kırmızı Oda'nın 4 Aralık Cuma tarihli yeni bölüm fragmanında Doktor Hanım'ın danışanı olarak gelen Boncuk karakterinin hikayesi dikkat çekti. Oyuncu Burcu Biricik'in hayat verdiği Boncuk karakteri gerçeklerle bağını koparmış danışan olarak izleyici karşısına çıkacak. Peki, Kırmızı Oda Boncuk kimdir ve hastalığı ne? Kırmızı Oda 4 Aralık akşamı diziseverlerle buluşacak. İşte, Kırmızı Oda 14. yeni bölüm fragmanı ve bu haftaki bölümde yaşanacakların özeti.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kırmızı Oda 14. yeni bölümü ile 4 Aralık Cuma akşamı Tv8 ekranlarında gelecek. Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin yeni bölüm fragmanında Selvi'nin yıllar sonra dışarıya adım atması dikkat çekti. Burcu Biricik'in hayat verdiği Boncuk karakterinin 'Ermişler' görerek olmayan bir dünyanın içerisinde yaşaması ise dizide bu hafta merak dolu anların yaşanacağının sinyallerini verdi.
2
Abone Ol
KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin 14.bölüm fragmanı yayınlandı. Kırmızı Oda'nın 14. bölümünde, ermiş insanlar ile birlikte yaşayan ve bu ermiş kişileri sadece kendisinin görebildiği bir danışanımız geliyor. Selvi, bir mucizeyi gerçekleştirerek 35 yıl sonra ayağını kapının dışına basıyor.
3
Abone Ol
4
Abone Ol
KIRMIZI ODA BONCUK KİMDİR?
Doktor Hanım'ın danışanı olarak gelen Boncuk karakteri, halüsinasyonlar gören bir kişi olarak ekranlara gelecek. Ermişlerin kendisini ziyaret ettiğini, onlarla konuştuğunu söyleyen Boncuk hikayesi ile ekran başındakileri meraklandıracak. Doktor Hanım, bu ilginç karakter ile nasıl bir yol kat edecek merak konusu.
5
Abone Ol
BURCU BİRİCİK KİMDİR?
4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya’da doğdu. 2006 yılında Antalya ’da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçildi. Lise yıllarında katıldığı Tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar veren Biricik, Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamlarken, aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi aldı. Biricik, oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda stajyer kadroda yer alarak başladı. Burada İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım ve Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda rol aldı.
2007 yılında Show TV'de yayımlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer aldı. Daha sonra Toprağın Günlüğü kısa filmi. çeken Biricik, Kanal D' de 2011 yılında yayımlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaştı. Daha sonra Muhteşem Yüzyıl 2011 ve Ustura Kemal 2012 dizilerinde küçük roller aldı. Show TV 'de yayımlanan Düşman Kardeşler 2012 dizisindeki Derya adlı Trakyalı bir kızı canlandırdı. Oyuncu, TRT 1'de yayımlanan Beni Böyle Sev 2013 dizisinde Seda karakterini canlandırmış ve çeşitli reklâm filmlerinde oynamıştır. Biricik 2014 yılının Kasım ayında Kanal D'de başlayan Şeref Meselesi dizisinde Kübra karakterini canlandırdı. 2015-2017 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Hayat Şarkısı'nda Hülya karakterini canlandırdı. 2016 yılında Emre Yetkin'le evlendi. 2019 yılında yayınlanan Çiçero isimli sinema filminde Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaştı. Aynı yıl Kuzgun dizisinde rol almaya başladı.
6
Abone Ol
KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Selvi (Sema Keçik); kız evlat istemeyen Rıza’nın (Serkan Nalbantoğlu) hamileyken kendisine yaptıklarını Doktor Hanım’a anlatır.
Hediye (Sezin Akbaşoğulları), çocukluğundan beri üvey annesi Neriman’ın (Füsun Demirel) hayatı üzerinde kurduğu hakimiyeti Doktor Piraye ile paylaşır.Karşısında bambaşka bir Alya (Melisa Sözen) gören Doktor Hanım yoğun duygular yaşarken, Alya’nın Doktor Hanım’a büyük bir müjdesi vardır. Doktor Deniz ve Doktor Piraye arasındaki samimiyet ise giderek artmaya başlar.