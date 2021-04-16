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Gündem
Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 16 Nisan 2021 - 12:02 | 

'Kırmızı kod'lu alanda hasta yaşı 30'lara indi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Covid Yoğun Bakım 'kırmızı kod'lu alanda koruyucu giysiler altında ter döken sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadelesi, DHA ekibi tarafından görüntülendi. Solunum sıkıntısı çeken kadın hastaya yapılan entübasyon işlemi anbean kayıt altına alındı. Bölümdeki son durumu aktaran Prof. Dr. Melike Cengiz, “Başlangıçta yaşı olan, başka sağlık sorunları nedeniyle çeşitli bağışıklık sistemlerini baskılayan durumları bulunan hastaları daha sık alıyorduk. Ancak aşılama sürecinin etkisi olduğunu düşünüyoruz. Şu an daha genç hasta grubundan yoğun bakıma aldığımız hastalar oluyor. 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarda hasta oldukça arttı" dedi.

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