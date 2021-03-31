Kırmızı Kamyon nerede çekiliyor? Kırmızı Kamyon dizisi çekimleri hakkında bilgiler
Kırmızı Kamyon dizisi her hafta Çarşamba akşamları ekrana gelecek. Bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan Kırmızı Kamyon’da Uğur karakterine Görkem Sevindik, Yonca karakterine Nilay Deniz, Cem karakterine Ushan Çakır hayat veriyor. Peki, Kırmızı Kamyon nerede çekiliyor?
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Kırmızı Kamyon dizisi bu akşam ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. 10. Ev'in yapımcılığını üstlendiği yeni dizi 'Kırmızı Kamyon'un oyuncuları hazırlık sürecinde İstanbul İtfaiyesi Eğitim Merkezi'nde kapsamlı bir itfaiye eğitimi aldılar. Dizinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor.
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KIRMIZI KAMYON NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kırmızı Kamyon dizisinin çekimleri çoğunlukla İstanbul’da gerçekleştiriliyor. 10. Ev'in yapımcılığını üstlendiği yeni dizi 'Kırmızı Kamyon'un oyuncuları hazırlık sürecinde İstanbul İtfaiyesi Eğitim Merkezi'nde kapsamlı bir itfaiye eğitimi aldılar. Eğitimlerini tamamlayan oyuncular sertifikalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanı'ndan teslim alarak başarılarını tescillediler.
Bu eğitimlerin yanı sıra, danışman personel itfaiyeciler bir yandan set ekibine çekim sürecinde eşlik ederken bir yandan da senaryo ekibiyle ortak ve titiz bir çalışma yürütüyorlar. Çekimler sırasında kullanılan teknik ekipman ise ağırlıklı olarak Yalova İtfaiyesi ve Yalova'ya bağlı Çiftlikköy İtfaiyesi tarafından sağlanırken İstanbul İtfaiyesi de benzer şekilde teknik ekipman ile dizi ekibini destekliyor.
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DİZİ HAKKINDA DETAYLAR
arasından çekip çıkaramamıştır. Hayatının dönüm noktası olan bu olay sonrası eşini toprağa veren Uğur, biricik kızı Ömrüm’ü de kaybetmiştir. Ömrüm artık annesinin ailesinin yanına yerleştirilmiştir.
Uğur’un bir zamanlar can dostu olan Cem, omuz omuza pek çok hayatı birlikte kurtardıkları dostuna artık düşmandır. Kız kardeşinin ölümüne Uğur’un sebep olduğunu düşünmektedir. Yeğeni Ömrüm’ün sevgi dolu bir aile ortamında büyümesini istediği için Uğur’la bir hukuk mücadelesi içine girmiştir.
Çıkan bir yangına müdahale eden Uğur ve arkadaşları büyük bir başarı elde ederler. İçerde ölümü bekleyen çocukları kurtaran Uğur, daha söndürme çalışmaları sürerken karşılaştığı adamla bir yıl öncesine döner. Artık karısının ölümüne neden olan yangına dair bir ip ucuna ulaşmıştır. Uğur kundak çetesinin başına kadar uzanacak bu yolda ilk adımını atacaktır.
Uğur hem karısını kaybettiği yangının faillerini bulup adalete teslim etmek, hem de hayatının anlamı kızı Ömrüm’ü yanına almak için amansız bir mücadeleye girecektir. Mahkemece atanan adli psikolog Yonca, Uğur’un savaşına tanıklık ederken, büyük kararı etkileyecek en önemli kişi olacaktır.