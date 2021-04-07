Kırmızı Kamyon bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? Show TV’den açıklama

KIRMIZI KAMYON YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? İlk bölümü ile geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Kırmızı Kamyon dizisinin yeni bölümü bu akşam Show TV yayın akışında yer almıyor. Show TV tarafından yapılan açıklamada dizinin yeni bölümlerinin haziran ayının ilk haftasından itibaren yayınlanacağı duyuruldu.