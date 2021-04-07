Kırmızı Kamyon bu akşam neden yok, yeni bölüm ne zaman? Show TV’den açıklama
Kırmızı Kamyon izleyicileri heyecanla yeni bölümü beklemeye başladılar. Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Kırmız Kamyon dizisi çarşamba akşamı ekrana gelmişti. Oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi isimlerin yer aldığı dizinin izleyicileri Show TV yayın akışında dizinin yer almamasının ardından araştırmalarını hızlandırdılar. Peki, Kırmızı Kamyon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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Kırmızı Kamyon izleyicileri 7 Nisan Show TV yayın akışına yoğun ilgi gösteriyorlar. İlk bölümü ile çarşamba akşamı ekrana gelen Kırmızı Kamyon dizisinin bu akşam yayınlanmaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Show TV’den konu ile ilgili açıklama yapıldı. İşte açıklamanın detayları ve yayın akışı
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KIRMIZI KAMYON YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
İlk bölümü ile geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan Kırmızı Kamyon dizisinin yeni bölümü bu akşam Show TV yayın akışında yer almıyor. Show TV tarafından yapılan açıklamada dizinin yeni bölümlerinin haziran ayının ilk haftasından itibaren yayınlanacağı duyuruldu.