Kırmızı halıyla hasret giderdiler: iheart Müzik Ödülleri dağıtıldı

Müzik alanında dağıtılan önemli ödüllerden biri olan iHeartRadio Müzik Ödülleri, dün gece Londra'da düzenlenen bir törenle kazananlara verildi. Tören, geçen yılı kırmızı halıya hiç çıkmadan geçiren ünlülere, uzun bir aradan sonra, ilginç ve iddialı kostümlerini giyme olanağı da sağladı. iHeardRadio Müzik Ödülleri'ne katılan ünlülerin kırmızı halı görüntülerine bir bakalım.