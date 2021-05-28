Kırmızı halıyla hasret giderdiler: iheart Müzik Ödülleri dağıtıldı
Müzik dünyasının ünlü isimleri bu törende bir araya geldi. Törenin kırmızı halısı ise kelimenin tam anlamıyla iddialı kıyafetler geçidine sahne oldu. İşte ödül gecesinden objektiflere yansıyanlar.
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Müzik alanında dağıtılan önemli ödüllerden biri olan iHeartRadio Müzik Ödülleri, dün gece Londra'da düzenlenen bir törenle kazananlara verildi. Tören, geçen yılı kırmızı halıya hiç çıkmadan geçiren ünlülere, uzun bir aradan sonra, ilginç ve iddialı kostümlerini giyme olanağı da sağladı. iHeardRadio Müzik Ödülleri'ne katılan ünlülerin kırmızı halı görüntülerine bir bakalım.
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Brandi Carlile, gecenin en sade giyinen ünlülerinden biriydi.
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Doja Cat, en iyi yeni kadın sanatçı ödülünü kazandı. Sonra da ödülüyle böyle poz verdi.
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Geceden ödülle ayrılan Machine Gun Kelly'ye sevgilisi Megan Fox eşlik etti.
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Machine Gun Kelly'nin takma tırnakları dikkat çekti.
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Son günlerde özel hayatını gözler önüne seren belgeselle gündemde olan Demi Lovato da gecenin konukları arasındaydı.
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Gecenin ödüllü ünlülerinden Megan Thee Stallion iddialı kıyafetiyle geceye katıldı.
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Robin Thicke kırmızı halıya oğluyla çıktı.
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Twenty One Pilots, ödülüyle poz verdi.
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Gecede İkon Ödülü alan Elton John, törene eşi David Furnish ile katıldı.
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Doja Cat de gecenin en iddialı giyinen konuklarından biriydi.
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Ünlü şarkıcı kırmızı halıda uzun uzun poz verdi.
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Ava Max ve gece için seçtiği kıyafet.
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Charli D'Amelio çiçekli elbisesiyle kırmızı halıya çıktı.