Kırmızı halı küçüldü...Cannes Film Festivali'nde neler değişti

Pandeminin festival üzerindeki en önemli etkisi de ünlü kırmızı halı için alınan karardı. Bu yıl, sosyal mesafe kuralları gereği kırmızı halıya çıkan ünlülerin sayısı azaldı. Yani bir başka deyişle kırmızı halı "küçüldü." Fakat buna rağmen yine de iki gündür eski görkemli günlerini kaybetmedi festival. Dün gece de Tout S'est Bien Passe (Her Şey Yolunda Gitti) adlı filmin galası yapıldı. Her ne kadar eskisi gibi çok sayıda ünlü olmasa da yine kırmızı halıda renkli görüntüler ortaya çıktı. İşte 74'üncü Cannes Film Festivali'nin ikinci galasından objektiflere yansıyanlar.