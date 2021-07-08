Kırmızı halı küçüldü...Cannes Film Festivali'nde neler değişti
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinden bu yıl 74'üncü kez düzenlenen Cannes Film Festivali de nasibini aldı. Avrupa'nın en köklü sinema buluşmalarından biri olan festival, geçen yıl yapılamamıştı. Bu yıl da her zaman olduğu gibi mayıs ayında değil, temmuz ayında yapılıyor. Önceki akşam açılışı yapılan 74'üncü Cannes Film Festivali'nde bu yıl bazı değişiklikler de yapıldı.
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Pandeminin festival üzerindeki en önemli etkisi de ünlü kırmızı halı için alınan karardı. Bu yıl, sosyal mesafe kuralları gereği kırmızı halıya çıkan ünlülerin sayısı azaldı. Yani bir başka deyişle kırmızı halı "küçüldü." Fakat buna rağmen yine de iki gündür eski görkemli günlerini kaybetmedi festival. Dün gece de Tout S'est Bien Passe (Her Şey Yolunda Gitti) adlı filmin galası yapıldı. Her ne kadar eskisi gibi çok sayıda ünlü olmasa da yine kırmızı halıda renkli görüntüler ortaya çıktı. İşte 74'üncü Cannes Film Festivali'nin ikinci galasından objektiflere yansıyanlar.
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İlk geceye damgasını vuran model Candice Swanepoel, bu kez beyaz elbisesiyle kırmızı halıya çıktı.
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İki çocuk annesi Swanepoel, yine fotoğrafçıların ilgi odağı oldu.
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Andie MacDowell da gece için beyaz elbise tercih etti. Ünlü oyuncunun saçlarını boyamadan doğal rengine bırakması dikkat çekti.
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Güzel oyuncu Ola Farahat, gala için turuncu renkli bir elbise giydi.
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Diane Kruger de siyah elbisesiyle kırmızı halıya çıktı.
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Tecrübeli oyuncu Isabel Huppert, flaşlardan rahatsız olduğu için güneş gözlüklerini çıkarmadı.
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Frederique Belle, gösterişli elbisesiyle galaya katıldı.
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Lena Mahfouf, beyaz ve derin yırtmaçlı elbisesiyle kırmızı halıda.