Kırmızı göz hastalığı nedir, bulaşıcı mı, belirtileri neler? Konjonktivit hastalığı ile ilgili bilgiler

Kırmızı Göz Hastalığı Bulaşıcı mı? Konjonktivitin başlıca iki farklı sebebi olduğunu belirten alerjik konjonktivit daha çok bahar aylarında ortaya çıksa da yılın her mevsimi görülebilir. Genelde gözde kızarıklık, sulanma ve kaşıntı ön plandadır ve sebebi çoğunlukla polen, havuz kloru ve deterjan gibi alerjenlerdir. Bir diğeri ise, enfektif konjonktivittir. Bu çeşidine bakteri ve virüsler sebep olur. Çoğunlukla daha şiddetli bulgular görülür; gözde kızarıklık ve sulanma dışında göz kapaklarında şişlik ve çapaklanma ön plandadır ve en kötüsü de bulaşıcıdır.