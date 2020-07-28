Kırmızı göz hastalığı nedir, bulaşıcı mı, belirtileri neler? Konjonktivit hastalığı ile ilgili bilgiler
Yaz tatili sezonunun açılmasıyla birlikte kırmızı göz hastalığı vakaları artış gösterdi. Uzmanlar, deniz ve havuzda serinlemek isteyen tatilcileri 'kırmızı göz hastalığı'na karşı uyardı. Halk arasında kırmızı göz hastalığı olarak bilinen konjonktivit hastalığı, özellikle 7- 15 yaş arasındaki kişileri tehdit ediyor. Peki, Kırmızı göz hastalığı nedir, bulaşıcı mı, belirtileri neler?
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1
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Konjonktivit, halk dilinde bilinen adıyla kırmızı göz hastalığı, gözün en dış tabakası ve göz kapaklarının iç yüzeyini saran zar tabaka iltihaplanmasıdır. Gözde iltihaplanmaya neden olan etkenler; polenler, bacalardan ve eksozlardan çıkan zehirli gazlar, ilaç veya kozmetik amaçla göze sürülen maddeler ve ev tozlarıdır. Güneş ışığı şikayetleri artırır. Havaların ısındığı, polenlerin çok olduğu mevsimlerde alevlenmeler görülür.
2
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Kırmızı göz hastalığında belirtileri hafifletmek için yetişkinler güneşe çıkarken güneş gözlüğü kullanmalı, çocuklar ise gözlerini örtecek şekilde şapka takmalıdır. Belirtiler ortaya çıkmış ve şikayetler fazla ise ilaç tedavisine başlamak gereklidir. İlaçlar hastalığı ortadan kaldırmaz; sadece gözü sakinleştirir, şikayetleri hafifletir.
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Kırmızı Göz Hastalığı Bulaşıcı mı?
Konjonktivitin başlıca iki farklı sebebi olduğunu belirten alerjik konjonktivit daha çok bahar aylarında ortaya çıksa da yılın her mevsimi görülebilir. Genelde gözde kızarıklık, sulanma ve kaşıntı ön plandadır ve sebebi çoğunlukla polen, havuz kloru ve deterjan gibi alerjenlerdir. Bir diğeri ise, enfektif konjonktivittir. Bu çeşidine bakteri ve virüsler sebep olur. Çoğunlukla daha şiddetli bulgular görülür; gözde kızarıklık ve sulanma dışında göz kapaklarında şişlik ve çapaklanma ön plandadır ve en kötüsü de bulaşıcıdır.
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Kırmızı Göz Hastalığı belirtileri
Kırmızı Göz Hastalığı belirtileriHavadan bile bulaşabilen bir virüsten kaynaklanan kırmızı göz hastalığı, adından anlaşılacağı üzeri gözde kanlanma ve kaşınma ile kendisini gösteriyor. Sulanma, kızarıklık, çapaklanma, kapaklarda şişlik, yanma, batma, kaşıntı, ışıktan rahatsızlık, en çok görülen belirtilerdir.