Kırmızı alarm ne demek? Hatay Valiliği’nden kırmızı alarm açıklaması
Twitter'da paylaşılan Hatay'daki siren seslerinin ardından kırmızı alarm bir kez daha gündeme geldi. Siren sesleri nedeniyle panik olan vatandaşlar, kırmızı alarmın anlamını araştırırken; Hatay Valiliğin’den açıklama geldi. Peki, kırmızı alarm ne demek?
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Hatay Valiliğinden Kırmızı alarm ile ilgili açıklama yapıldı. Valilik'ten yapılan açıklamada '' Hatay İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre; Başkanlığımız ile ASELSAN A.Ş. arasında 19.02.2019 tarihinde imzalanan "Gaziantep, Hatay ve Kilis İllerinde İkaz ve Alarm (Siren) Sistemi Kurulumu İşleri Sözleşmesi" kapsamında İlimizde Kurulumu tamamlanan Siren Sistemlerinin geçici muayene kabul işlemleri 20-30 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemler sahada siren seslerinin çaldırılması ve sesli anons şeklinde olacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.'' ifadelerine yer verildi.
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KIRMIZI ALARM
Hava saldırısı tehlikesi olduğunu işaret eden kırmızı alarm, 3 dakika süren yükselip alçalan dalgalı siren sesi ile duyurulur.
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Bu alarm duyulunca;
-Kapalı Alanda Bulunanlar:
-Sarı alarm sırasında eksik kalanları tamamlamalı ve gerekli olan malzemeleri de yanınıza alarak derhal sığınak yerine gitmelidirler. Tehlike geçti ikazı verilinceye kadar sakin bir şekilde sığınakta beklemelidirler. Sığınakta gaz, radyasyon, yangın tehlikesi oluşursa; maske takılarak sığınak amiri gözetiminde yeni sığınağa gidilmelidir.
Dışarıda Açıkta Bulunanlar:
Hemen en yakın genel sığınaklara, sığınma yerlerine veya yeraltı geçitleri, dehlizler, sağlam pasajlar, bodrumlar, duvar dipleri, çukurlar gibi sığınılmaya elverişli yerlere girmeli ve tehlike geçti ikazına kadar sükunetle beklemelidirler.
Araçta Bulunanlar:
En elverişli yerde aracı terk etmeli ve açıktaki gibi hareket etmelidirler.