Kırmızı alarm ne demek? Hatay Valiliği’nden kırmızı alarm açıklaması

Bu alarm duyulunca;



-Kapalı Alanda Bulunanlar:



-Sarı alarm sırasında eksik kalanları tamamlamalı ve gerekli olan malzemeleri de yanınıza alarak derhal sığınak yerine gitmelidirler. Tehlike geçti ikazı verilinceye kadar sakin bir şekilde sığınakta beklemelidirler. Sığınakta gaz, radyasyon, yangın tehlikesi oluşursa; maske takılarak sığınak amiri gözetiminde yeni sığınağa gidilmelidir.



Dışarıda Açıkta Bulunanlar:



Hemen en yakın genel sığınaklara, sığınma yerlerine veya yeraltı geçitleri, dehlizler, sağlam pasajlar, bodrumlar, duvar dipleri, çukurlar gibi sığınılmaya elverişli yerlere girmeli ve tehlike geçti ikazına kadar sükunetle beklemelidirler.



Araçta Bulunanlar:



En elverişli yerde aracı terk etmeli ve açıktaki gibi hareket etmelidirler.