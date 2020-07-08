Kirli çamaşırlar duruşmada ortaya serildi: Çabaladım, ama o "yatağımıza pisledi!"

AL SANA ÇILGINLIK Bu arada duruşmada Depp'in, Amber Heard ile birlikte yaşadığı evin mutfağını yıkıp yerle bir ederken çekilen video da gösterildi. Görüntülerde Depp, Heard'e "çılgınlık mı görmek istiyorsun? Al işte sana çılgınlık" diye bağırdığı görülüyor. Videoda Depp, Heard'e bir şampanya şişesi de fırlatıyor.