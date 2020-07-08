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Hürriyet
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Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 10:33,

Kirli çamaşırlar duruşmada ortaya serildi: Çabaladım, ama o "yatağımıza pisledi!"

Hollywood'da sular bir türlü durulmuyor. Bugüne kadar çok sayıda olaylı boşanma davasına tanık oldu ünlüler dünyası ama belki de hiçbiri bu seviyeye gelmemişti.

Fotoğraflar: Backgrid USA, Backgrid UK, Mega

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1MAHKEMEDE KARŞI KARŞIYA GELDİLER
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MAHKEMEDE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Johnny Depp ile Amber Heard'ün The Rum Diaries filminin setinde başlayıp 2015'te yaptıkları evliliğe uzanan ilişkisi bambaşka bir boyuta taşındı. 2017 yılında aile içi şiddet iddiaları ile boşanacaklarını açıklayan çift şimdi mahkemede karşı karşıya geldi.

2İLK DURUŞMA YAPILDI
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İLK DURUŞMA YAPILDI

Depp ile Heard arasındaki iftira davası Londra'da başladı. Üç hafta sürecek davanın ilk duruşması da dün yapıldı. Her iki taraf da salona girişte kelimenin tam anlamıyla gövde gösterisi yaptı.

3KARŞILIKLI ŞİDDET İDDİALARI
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KARŞILIKLI ŞİDDET İDDİALARI

Duruşmada ise Depp ile Heard arasındaki kirli çamaşırlar, kapalı kapılar ardında yaşadıkları gözler önüne serildi. Her ikisi de birbirlerinden şiddet gördüğünü ileri sürdü.

4İFADELER BASINA YANSIDI
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İFADELER BASINA YANSIDI

Johnny Depp ve Amber Heard'ün duruşmadaki ifadeleri de basına yansıdı. Bir zamanlar birbirlerine aşık olan çiftin iddiaları duyanları şaşırttı. Kendisinden "karısını döven erkek" diye söz eden İngiliz The Sun gazetesine de dava açan Depp, Heard'e şiddet uyguladığı iddialarını reddetti. Heard ise evlilikleri sırasında Depp'ten şiddet gördüğü iddialarını tekrarladı.

5ZOR BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİM
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ZOR BİR ÇOCUKLUK GEÇİRDİM

Johnny Depp, duruşmadaki ifadesinde zor bir çocukluk geçirdiğini ve ilk kez 14 yaşındayken uyuşturucu kullanmaya başladığını anlattı.

6BUNU DA İTİRAF ETTİ
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BUNU DA İTİRAF ETTİ

Karayip Korsanları serisinin yıldızı Depp, Fransız sevgilisi Vanessa Paradis'den dünyaya gelen kızı Lily Rose'a da henüz 13 yaşındayken uyuşturucu verdiğini itiraf etti. Depp bunu da "sorumlu ebeveynlik" olarak nitelendirdi.

7AL SANA ÇILGINLIK
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AL SANA ÇILGINLIK

Bu arada duruşmada Depp'in, Amber Heard ile birlikte yaşadığı evin mutfağını yıkıp yerle bir ederken çekilen video da gösterildi. Görüntülerde Depp, Heard'e "çılgınlık mı görmek istiyorsun? Al işte sana çılgınlık" diye bağırdığı görülüyor. Videoda Depp, Heard'e bir şampanya şişesi de fırlatıyor.

8BEN CANAVAR DEĞİLİM
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BEN CANAVAR DEĞİLİM

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard'e şiddet uygulamadığını ileri sürüp "Ama uyuşturucu kullanımı birçok acıya neder oluyor" dedi. 57 yaşındaki oyuncu hiçbir kadına şiddet uygulamadığını da ileri sürdü. Depp "Ben Heard'ün gösterdiği gibi bir canavar değilim" dedi. 

9ALDATTI GÖNDERMESİ
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"ALDATTI" GÖNDERMESİ

Depp ifadesinde Amber Heard ile olan evliliğini bütün olumsuzluklara rağmen kurtarmaya çalıştığını ileri sürüp "Ama Heard yatağımıza pisleyince boşanmaya karar verdim" diye konuştu. Depp'in bu ifadesi Heard'ün evliyken kendisini aldattığı iddialarına gönderme olarak yorumlandı.

10İKİSİ DE ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA EDİYOR
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İKİSİ DE ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA EDİYOR

Daha önce Amber Heard, Depp'in kendisine bir özel jet yolculuğu sırasında şiddet uyguladığını ve bundan kurtulmak için tuvalete saklandığını ileri sürmüştü. Depp de ifadesinde aynı olayın kendi başına geldiğini, bir uçak yolculuğu sırasında tuvalete kaçarak Heard'ün elinden kurtulduğunu ileri sürdü.

11BU YAŞLI ŞİŞKOYLA NEDEN EVLENDİĞİMİ BİLMİYORUM
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BU YAŞLI ŞİŞKOYLA NEDEN EVLENDİĞİMİ BİLMİYORUM

Depp'in bir başka iddiası da Heard'ün korumasına kendisi hakkında "Bu yaşlı şişkoyla neden evlendiğimi bilmiyorum" dediği.

12ESKİ SEVGİLİLERİ TANIKLIK EDECEK
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ESKİ SEVGİLİLERİ TANIKLIK EDECEK

Amber Heard ile Johnny Depp davasının ilk duruşmasında yaşananlar kısaca böyle. Dava üç hafta devam edecek. Duruşmada Depp'in eski sevgilileri Vanessa Paradis ve Winona Ryder'ın da aktör lehine tanıklık yapması bekleniyor. Johnny Depp, The Rum Diaries filminde tanışıp aşık olduğu Amber Heard uğruna uzun süre birlikte olduğu Fransız şarkıcı ve oyuncu Vanessa Paradis'den ayrılmıştı. Çiftin iki çocuğu bulunuyor.  

13BÜYÜK AŞKI
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BÜYÜK AŞKI

Winona Ryder, Depp'in gençlik yıllarındaki büyük aşkıydı. Hatta aktör vücuduna onun uğruna dövme bile yaptırmıştı.

14DELİL OLARAK SUNDU
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DELİL OLARAK SUNDU

Depp ile Heard, 2015 yılında aktörün Karayipler'deki özel adasında evlendiler ama mutlulukları uzun sürmedi. Çift, iki yıl sonra boşanacaklarını duyurdu Bu arada Heard, Depp'ten şiddet gördüğünü ileri sürüp dava açtı.Yüzünü morluklar içinde gösteren fotoğraflarını da mahkemeye delil olarak sundu.

15ALDATMA İDDİALARI
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ALDATMA İDDİALARI

Buna karşılık Depp de asıl kendisinin Heard'den şiddet gördüğünü, evlilikleri sırasında kendisini Tesla CEO'bu Elon Musk ile aldattığını ileri sürdü. 

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