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Hürriyet
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Gündem
Haber Giriş: 01 Temmuz 2020 - 14:36,

Kırkpınar Yağlı Güreşleri bu yıl yapılacak mı, ne zaman yapılacak? Gözler Bilim Kurulu kararı'nda

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "İstanbul Üniversitesi bir kaç gün içinde bize raporu gönderecek. Bizler de bu raporu Bakanlığa ileteceğiz. Bakanlık da Bilim Kuruluna sunacak." dedi.

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