Kırkpınar Güreşleri ne zaman yapılacak? Bu yıl 660'ıncısı yapılacak!

Buna göre Kırkpınar'a katılacak pehlivanlara yolluk olarak, başpehlivanlara 1700, başaltı pehlivanlarına 1350, büyük orta pehlivanlara 850, küçük orta büyük boy, küçük orta küçük boy, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy pehlivanlara 530, ayak boyu, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 pehlivanlara 400 TL verilecek.
Kırkpınar’da güreşen pehlivanlara boylarına göre, yükselecekleri her tur için başpehlivanlara 110, başaltı pehlivanlarına 85, büyük orta pehlivanlarına 60, küçük orta büyük boy ve küçük orta küçük boy pehlivanlarına 55, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy, ayak boyu, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 pehlivanlarına 45 TL verilecek.