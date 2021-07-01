Kırkpınar Güreşleri ne zaman yapılacak? Bu yıl 660'ıncısı yapılacak!

Buna göre Edirne Belediyesi başpehlivan olan güreşçiye 60 bin TL para ödülü, altın madalya ve kupa, başpehlivan ikincisine 38 bin TL, gümüş madalya ve kupa, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 20’şer bin TL para ödülü, bronz madalya ve kupa verecek. Diğer kategorilerde dereceye girenler de para ödülü ve madalya kazanacak. Bu kapsamda Edirne Belediyesi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde tüm kategorilerde ilk üç dereceye girecek pehlivanlara toplam 352 bin 850 lira para ödülü dağıtacak.



Belediye tarafından güreşlere katılacak ve kategorilerinde ilk 64 sporcu arasında yer alacak pehlivanlara verilecek yolluk ve tur ücretleri de belirlendi.



