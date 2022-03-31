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Kırklareli'de ilk sahur saat kaçta? Kırklareli sahur ve iftar saatleri 2022 imsakiye bilgileri

#İftar#Ramazan#2022 Ramazan

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Ramazan ayı yarın gece kılınacak teravih namazı ile başlayacak. Kırklareli'de ikamet eden vatandaşlar da şimdiden sahur ve iftar saatlerini sorguluyor. Sahur ve iftar saatleri, Ramazan'ın her günü birkaç dakika farklılık gösteriyor. Peki, Kırklareli'de ilk sahur saat kaçta? İftar saat kaçta yapılacak?

1/3Kırklarelide ilk sahur saat kaçta Kırklareli sahur ve iftar saatleri 2022 imsakiye bilgileri

Kırklareli'nde ilk sahur için hazırlıklar başladı. Günün aydınlanmasına saatler kala ilk sahur sofrasına oturacak olan vatandaşlar, 2022 imsakiyesini araştırıyor. Kırklareli'de ikamet eden birçok vatandaş, bulundukları bölge için iftar saatleri araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Kırklareli sahur ve iftar saatleri 2022 imsakiye bilgileri...

2/3Kırklarelide ilk sahur saat kaçta Kırklareli sahur ve iftar saatleri 2022 imsakiye bilgileri

İmsakiyede yer alan bilgilere göre Kırklareli'nde ilk sahur saat 05:17'de ilk iftar ise 19:44'de yapılacak. İlk teravih namazının saati ise 21:07'de olacak.

3/3İMSAK NEDİR

İMSAK NEDİR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

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#İftar#Ramazan#2022 Ramazan