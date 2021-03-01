Kırklareli Tekirdağ ve Kocaeli'de okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler için gelişmeler

Kırklareli Tekirdağ ve Kocaeli'de okullar açılacak mı? Yüksek risk alanında yer alan Kırklareli Tekirdağ ve Kocaeli, okulların belirli kriterlerle eğitime devam edeceği iller olacak. Bu illerde detaylar şu şekilde;



Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,



İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,



sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.



Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.