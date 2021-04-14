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Haber Giriş: 14 Nisan 2021 - 17:12 | 

Kırklareli iftar vakti 2021: Kırklareli'de iftara ne kadar kaldı? Kırklareli imsakiye ve sahur vakti bilgileri

Kırklareli iftar vakti, bu ilde ikamet eden pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Kırklareli iftar saati bilgilerine göre iftar sofraları etrafında buluşacak olan vatandaşlar, ibadetlerini yerini getirecek. Kırklareli iftar saati sonrasında ise imsakiye sahur saati merakla beklenecek. Peki, Kırklareli'de iftara ne kadar kaldı? İşte, Kırklareli iftar vakti için imsakiye 2021 bilgileri

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Kırklareli iftar vakti için geri sayım sürüyor. Kırklareli iftar saati ile birlikte iftarlarını gerçekleştirecek olan pek çok Müslüman, bu kez sahur vakti için bekleyişe geçecek. Peki, Kırklareli'de iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Kırklareli iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri

KIRKLARELİ'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Kırklareli'de iftar, 14 Nisan Çarşamba günü saat 19.57'de gerçekleşecek.

KIRKLARELİ'DE SAHUR SAAT KAÇTA?

Kırklareli'de sahur, 04.51'de yapılacak. Diğer illerin iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi almak için lütfen diğer sayfaya geçiniz

2KIRKLARELİ İMSAKİYE 2021

KIRKLARELİ İMSAKİYE 2021

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:5519:5621:22*
214.04.202104:5319:5721:24
315.04.202104:5119:5821:25
416.04.202104:4919:5921:26
517.04.202104:4720:0021:28
618.04.202104:4520:0221:29
719.04.202104:4320:0321:31
820.04.202104:4120:0421:32
921.04.202104:3920:0521:34
1022.04.202104:3720:0621:35
1123.04.202104:3620:0721:37
1224.04.202104:3420:0821:38
1325.04.202104:3220:0921:40
1426.04.202104:3020:1021:42
1527.04.202104:2820:1121:43
1628.04.202104:2620:1221:45
1729.04.202104:2420:1421:46
1830.04.202104:2220:1521:48
1901.05.202104:2020:1621:49
2002.05.202104:1820:1721:51
2103.05.202104:1720:1821:52
2204.05.202104:1520:1921:54
2305.05.202104:1320:2021:56
2406.05.202104:1120:2121:57
2507.05.202104:0920:2221:59
2608.05.202104:0820:2322:00**
2709.05.202104:0620:2422:02
2810.05.202104:0420:2522:04
2911.05.202104:0220:2622:05
3012.05.202104:0120:2722:07***

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Kırklareli'nde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar kaldırımlarda ve yollarda yürümekte güçlük çekti.Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken yerlerde tahliyenin hızlanması amacıyla rögar kapaklarını açtı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, yağışın yarına kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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