Kırklareli iftar vakti 2021: Kırklareli'de iftara ne kadar kaldı? Kırklareli imsakiye ve sahur vakti bilgileri

Kırklareli iftar vakti için geri sayım sürüyor. Kırklareli iftar saati ile birlikte iftarlarını gerçekleştirecek olan pek çok Müslüman, bu kez sahur vakti için bekleyişe geçecek. Peki, Kırklareli'de iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Kırklareli iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri



KIRKLARELİ'DE İFTAR SAAT KAÇTA?



Kırklareli'de iftar, 14 Nisan Çarşamba günü saat 19.57'de gerçekleşecek.



KIRKLARELİ'DE SAHUR SAAT KAÇTA?



Kırklareli'de sahur, 04.51'de yapılacak. Diğer illerin iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi almak için lütfen diğer sayfaya geçiniz



