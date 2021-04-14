Kırklareli iftar vakti 2021: Kırklareli'de iftara ne kadar kaldı? Kırklareli imsakiye ve sahur vakti bilgileri
Kırklareli iftar vakti, bu ilde ikamet eden pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Kırklareli iftar saati bilgilerine göre iftar sofraları etrafında buluşacak olan vatandaşlar, ibadetlerini yerini getirecek. Kırklareli iftar saati sonrasında ise imsakiye sahur saati merakla beklenecek. Peki, Kırklareli'de iftara ne kadar kaldı? İşte, Kırklareli iftar vakti için imsakiye 2021 bilgileri
Kırklareli iftar vakti için geri sayım sürüyor. Kırklareli iftar saati ile birlikte iftarlarını gerçekleştirecek olan pek çok Müslüman, bu kez sahur vakti için bekleyişe geçecek. Peki, Kırklareli'de iftar saat kaçta gerçekleşecek? İşte, Kırklareli iftar ve sahur vakti imsakiye bilgileri
KIRKLARELİ'DE İFTAR SAAT KAÇTA?
Kırklareli'de iftar, 14 Nisan Çarşamba günü saat 19.57'de gerçekleşecek.
KIRKLARELİ'DE SAHUR SAAT KAÇTA?
Kırklareli'de sahur, 04.51'de yapılacak. Diğer illerin iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi almak için lütfen diğer sayfaya geçiniz
KIRKLARELİ İMSAKİYE 2021
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:55
|19:56
|21:22*
|2
|14.04.2021
|04:53
|19:57
|21:24
|3
|15.04.2021
|04:51
|19:58
|21:25
|4
|16.04.2021
|04:49
|19:59
|21:26
|5
|17.04.2021
|04:47
|20:00
|21:28
|6
|18.04.2021
|04:45
|20:02
|21:29
|7
|19.04.2021
|04:43
|20:03
|21:31
|8
|20.04.2021
|04:41
|20:04
|21:32
|9
|21.04.2021
|04:39
|20:05
|21:34
|10
|22.04.2021
|04:37
|20:06
|21:35
|11
|23.04.2021
|04:36
|20:07
|21:37
|12
|24.04.2021
|04:34
|20:08
|21:38
|13
|25.04.2021
|04:32
|20:09
|21:40
|14
|26.04.2021
|04:30
|20:10
|21:42
|15
|27.04.2021
|04:28
|20:11
|21:43
|16
|28.04.2021
|04:26
|20:12
|21:45
|17
|29.04.2021
|04:24
|20:14
|21:46
|18
|30.04.2021
|04:22
|20:15
|21:48
|19
|01.05.2021
|04:20
|20:16
|21:49
|20
|02.05.2021
|04:18
|20:17
|21:51
|21
|03.05.2021
|04:17
|20:18
|21:52
|22
|04.05.2021
|04:15
|20:19
|21:54
|23
|05.05.2021
|04:13
|20:20
|21:56
|24
|06.05.2021
|04:11
|20:21
|21:57
|25
|07.05.2021
|04:09
|20:22
|21:59
|26
|08.05.2021
|04:08
|20:23
|22:00**
|27
|09.05.2021
|04:06
|20:24
|22:02
|28
|10.05.2021
|04:04
|20:25
|22:04
|29
|11.05.2021
|04:02
|20:26
|22:05
|30
|12.05.2021
|04:01
|20:27
|22:07***