Kırklareli Edirne Tekirdağ risk haritası! Kırklareli Edirne Tekirdağ hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi günler?
Kırklareli'de, Edirne'de ve Tekirdağ'da risk haritası merakla araştırılıyor. Koronavirüs vaka sayılarının durumuna göre oluşturulan Kırklareli Edirne Tekirdağ risk haritası, alınacak olan kararlara da yön verecek. Kırklareli Edirne Tekirdağ risk haritasına göre sokağa çıkma yasağı gibi pek çok karar da netlik kazanacak. Peki, Kırklareli Edirne Tekirdağ risk haritası nasıl şekillendi? İşte, resmi veriler neticesinde harita hakkında bilgiler
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Kırklareli Tekirdağ Edirne hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve yasak kararları ile merak ediliyor. Kırklareli'de Edirne'de Tekirdağ'da risk haritası durumuna göre hareket edecek olan İçişleri Bakanlığı, buna göre yasakları uygulayan taraf olacak. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Kırklareli Edirne Tekirdağ risk haritası ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında detaylı bilgiler
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Yeni açıklanan risk haritasına göre Kırklareli Tekirdağ Edirne kırmızı olarak ilan edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısıtlamalara yönelik açıklamaları şu şekilde;
Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.
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Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.
Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.