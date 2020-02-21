Kırkdilim Geçidi'nde sona geliniyor

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Kırkdilim yol ve tünel projesi alanında incelemelerde bulundu. Projenin 2021 yılı sonuna kadar tamamlanacağını ve trafiğe açılacağını anlatan Vali Çiftçi, "Can ve mal güvenliğini artırmak, ulaşımda daha konforlu seyahat imkanı sağlamak amacıyla proje hazırlandı. Kırkdilimde 2 yıldır özenli bir çalışma yürütülüyor. Proje kapsamında şu anda T1, T2 ve T3 olarak isimlendirilen üç tüp geçit var. Tüneldeki çalışmalar 2021 yılının sonunda tamamlanacak. Allah devletimize zeval vermesin. Bunlar ancak devlet gücüyle olabilecek büyük pahalı yatırımlar. Çalışmalar tamamlandığında, tüneller işletmeye alındığında, ulaşımda büyük bir rahatlama olacak. Güzergahta da 2 kilometrelik bir kısalma olacak dedi.