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Kırım ve Belarus'un dünya haritasındaki konumu: Kırım ve Belarus nerede?

#Kırım#Belarus#Belarus Nerede

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurdu. İki ülke arasındaki krizin dönüm noktası Mart 2014’te Kırım’ın ilhakıydı. Art arda yapılan açıklamalar ardından gözler bir kez Kırım ve Belarus’un konumuna çevrildi. Peki, Kırım ve Belarus nerede? İşte Kırım ve Belarus'un dünya haritasındaki konumu

1/3Kırım ve Belarusun dünya haritasındaki konumu: Kırım ve Belarus nerede

Kırım ve Belarus’un haritadaki yeri ve tarihi Ukrayna- Rusya arasındaki gerilimi nedeniyle yeniden gündeme geldi.

2/3KIRIM NEREDE

KIRIM NEREDE?

Kırım Karadeniz'in kuzeyinde Azak Denizi'nin güneyinde bir yarımadadır. Kerç yarımadası ile doğuya doğru uzanır. Kuzeye doğru çorak bozkırlar hafif engebeler ile 1000-1500 metreye doğru yükselir. Dikenli fundalıkları, koyun, keçi üretimiyle Akdeniz'i andırır. Güney yamaçları sert eğimlerle, kayalık körfezlere iner. Kuzey rüzgarlarına kapalı olan bu alanda Akdeniz iklimi egemendir. Ortalama sıcaklık Yalta'da 13C° dir ve yılın Sayı 70 günü yağmurludur; fakat kışları oldukça serttir. Yağışlar kış ve sonbahar mevsiminde olur. Eskiden Ukrayna topraklarına Perekop yarımadası ile bağlanmakta olup yapılan kanalla Ukrayna ile fiziki bir bağlantısı kalmamıştır.

3/3BELARUS NEREDE

BELARUS NEREDE?

Kırım Karadeniz'in kuzeyinde Azak Denizi'nin güneyinde bir yarımadadır. Kerç yarımadası ile doğuya doğru uzanır. Kuzeye doğru çorak bozkırlar hafif engebeler ile 1000-1500 metreye doğru yükselir. Dikenli fundalıkları, koyun, keçi üretimiyle Akdeniz'i andırır. Güney yamaçları sert eğimlerle, kayalık körfezlere iner. Kuzey rüzgarlarına kapalı olan bu alanda Akdeniz iklimi egemendir.

Ortalama sıcaklık Yalta'da 13C° dir ve yılın Sayı 70 günü yağmurludur; fakat kışları oldukça serttir. Yağışlar kış ve sonbahar mevsiminde olur. Eskiden Ukrayna topraklarına Perekop yarımadası ile bağlanmakta olup yapılan kanalla Ukrayna ile fiziki bir bağlantısı kalmamıştır.

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#Kırım#Belarus#Belarus Nerede