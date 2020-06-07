Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedir? İşte KKK belirtileri ve tedavisi
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedir? Covid 19 salgınıyla mücadele devam ederken, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış başladı. Yaz aylarında görülen ve kene ısırması ile ortaya çıkan KKK, Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirüs grubuna ait bir virüsle oluşan hastalık olarak tanımlanıyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi belirtileri arasında ateş, halsizlik, iştahsızlık gibi semptomlar bulunuyor. Kene ısırığı tedavisinde ise dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. İşte, ayrıntılar...
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Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapıldığı yerlerde daha sık görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hava sıcaklığının yükselmesiyle beraber kendisini gösterdi. Kene ısırması nedeniyle vaka sayısı her geçen gün artarken, uzmanlar 10 gün içinde ateş, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı gibi şikayetler görülürse en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna müracaat edilmesi gerektiğini belirtiyor. İşte KKK belirtileri ve tedavisiyle ilgili detaylar.
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KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ NEDİR?
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), keneler tarafından taşınan Bunyaviridae ailesine bağlı Nairovirüs grubuna ait bir virüsle oluşan ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal ve ağır vakalarda kanama gibi bulgular ile seyrederek ölümlere neden olabilen zoonotik (hayvanlardan insanlara bulaşan) karakterli bir enfeksiyon hastalığıdır.
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Hastalık ülkemizde ilk olarak 2002 yılında dikkatleri çekmiş ve 2003 yılında kesin tanısı konmuştur. KKKA vakaları, hastalığın başlıca bulaştırıcısı olan kenelerin aktifleştiği dönemden başlayarak ülkemizde bahar ve yaz aylarında görülmektedir. Hastalık ülkemizde bulaştırıcısı kene türünün yaşam alanlarıyla uyumlu bir şekilde görülmektedir. İlk kez Tokat ili ve civarında dikkatleri çeken Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları çoğunlukla İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yoğunlaşmaktadır.
Bunun yanı sıra hastalık viremik dönemdeki hayvanların veya hasta kişilerin kan, doku, vücut çıkartılarına korunmasız temas sonucunda da bulaşabilmektedir.
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BELİRTİLERİ NELERDİR?
Kene tutunan kişiler, kendilerini 10 gün süreyle halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler yönünden izlemeli ve bu belirtilerden bir veya bir kaçının ortaya çıkması halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidirler.
Keneye karşı bazı tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Ulutaşdemir, şöyle konuştu:10 gün içinde ateş, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı gibi şikayetler görülürse en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna müracaat edilmeli. Hastalıkla mücadelede, kene popülasyonunun baskı altına alınmalıdır.
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KENE ISIRIĞINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Hastalığa sebep olan mikrobun taşıyıcısı, saklayıcısı ve bulaştırıcısı olan keneler uçmayan, zıplamayan, yerden yürüyerek vücuda tırmanan eklem bacaklı hayvanlardır. Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler kesinlikle çıplak el ile öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Keneler üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı gibi maddeler dökmek kenenin kasılmasına sebep olarak vücut içeriğini kan emdiği kişiye aktarmasına sebep olacağı için yapılmamalıdır.