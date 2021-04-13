Kırıkkale ve Kırşehir'de sahur saatleri: Kırıkkale ve Kırşehir'de sahur saat kaçta? İşte 2021 Kırıkkale ve Kırşehir imsak vakti
Kırıkkale ve Kırşehir sahur saati, oruç ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanların odaklandığı konulardan oldu. 13 Nisan Salı günü tutulacak ilk oruç ile bu rahmet, bereket ve mağfiret iklime girecek olanlar, Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi ile ilk sahura kalkacak. İslam alemi tarafından manevi heyecanla beklenen bu mübarek ayda oruç ibadetini idrak edecek olan Müslümanlar Kırıkkale ve Kırşehir'de sahur saat kaçta? sorusunun yanıtını Diyanet'in 13 Nisan imsak vakitleri takvimi üzerinden alacaklar. İşte, Kırıkkale ve Kırşehir sahur ve imsak vakitleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Kırıkkale ve ve Kırşehir imsak vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peygamber Efendimizin “Allah’ım, Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur” diye dua ettiği mübarek Ramazan ayında 2021 Ramazan İmsakiyesi bilgileri baz alınacak. Diyanet bilgisine göre Kırıkkale ilk sahur 04:36'da, Kırşehir'de ise 04:35'te gerçekleşecek.
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KIRIKKALE VE KIRŞEHİR İMSAK VAKİTLERİ
Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2021 sahur saatleri her ilde farklılık gösteriyor. Kırıkkale'de ilk sahur 04:36 ilk iftar 19:29, Kırşehir'de ise sahur 04:35, ilk iftar 19:25 olarak açıklandı.
Oruç için sahura kalkılması niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400)..
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Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).