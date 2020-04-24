Kırıkkale ve Kırşehir'de ilk iftar saat kaçta? Kırıkkale, Kırşehir iftar ve sahur saatleri
Ramazan ayının ilk gününde Kırıkkale ve Kırşehir'de ilk iftar için geri sayım başladı. Türkiye'nin 81 ili için sahur ve iftar saatleri Diyanet İşleri Başkanlığının 2020 imsakiye takvimiyle vatandaşlarla paylaşıldı. Takvime göre Ramazanın ilk gün son iftar Edirne'de yapılacak. Peki, iftara kaç saat kaldı? Kırıkkale ve Kırşehir'de ilk iftar saat kaçta? İşte Kırıkkale, Kırşehir iftar ve sahur saatleri
Kırıkkale ve Kırşehir'de ikamet eden vatandaşlar bölgelerinde iftara ne kadar kaldığını, akşam ezanının ne zaman okunacağını merak ediyor. Diyanet tarafından tespit edilen ezan saatleri Güneş’in her ilde farklı saatte doğup batması nedeniyle illere özel olarak belirleniyor. Bu nedenle Kırıkkale ve Kırşehir'de iftar her gün farklı saatlerde gerçekleşecek. Kırıkkale ve Kırşehir'de ilk iftar saat kaçta? Kırıkkale ve Kırşehir 2020 imsakiye bilgilerini derledik.
Kırıkkale sahur ve iftar vakti
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:15
|19:40
|21:07*
|2
|25.04.2020
|04:14
|19:41
|21:08
|3
|26.04.2020
|04:12
|19:42
|21:09
|4
|27.04.2020
|04:10
|19:43
|21:11
|5
|28.04.2020
|04:08
|19:44
|21:12
|6
|29.04.2020
|04:07
|19:45
|21:14
|7
|30.04.2020
|04:05
|19:46
|21:15
|8
|01.05.2020
|04:03
|19:47
|21:17
|9
|02.05.2020
|04:01
|19:48
|21:18
|10
|03.05.2020
|04:00
|19:49
|21:19
|11
|04.05.2020
|03:58
|19:50
|21:21
|12
|05.05.2020
|03:56
|19:51
|21:22
|13
|06.05.2020
|03:55
|19:52
|21:24
|14
|07.05.2020
|03:53
|19:53
|21:25
|15
|08.05.2020
|03:52
|19:54
|21:27
|16
|09.05.2020
|03:50
|19:55
|21:28
|17
|10.05.2020
|03:48
|19:56
|21:29
|18
|11.05.2020
|03:47
|19:57
|21:31
|19
|12.05.2020
|03:45
|19:58
|21:32
|20
|13.05.2020
|03:44
|19:59
|21:34
|21
|14.05.2020
|03:42
|20:00
|21:35
|22
|15.05.2020
|03:41
|20:01
|21:36
|23
|16.05.2020
|03:40
|20:02
|21:38
|24
|17.05.2020
|03:38
|20:03
|21:39
|25
|18.05.2020
|03:37
|20:03
|21:41
|26
|19.05.2020
|03:35
|20:04
|21:42**
|27
|20.05.2020
|03:34
|20:05
|21:43
|28
|21.05.2020
|03:33
|20:06
|21:45
KIRIKKALE RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN
Kırşehir sahur ve iftar vakti
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:15
|19:36
|21:02*
|2
|25.04.2020
|04:14
|19:37
|21:03
|3
|26.04.2020
|04:12
|19:38
|21:04
|4
|27.04.2020
|04:10
|19:39
|21:06
|5
|28.04.2020
|04:08
|19:40
|21:07
|6
|29.04.2020
|04:07
|19:41
|21:08
|7
|30.04.2020
|04:05
|19:42
|21:10
|8
|01.05.2020
|04:03
|19:43
|21:11
|9
|02.05.2020
|04:02
|19:44
|21:13
|10
|03.05.2020
|04:00
|19:45
|21:14
|11
|04.05.2020
|03:58
|19:46
|21:15
|12
|05.05.2020
|03:57
|19:47
|21:17
|13
|06.05.2020
|03:55
|19:48
|21:18
|14
|07.05.2020
|03:54
|19:49
|21:19
|15
|08.05.2020
|03:52
|19:50
|21:21
|16
|09.05.2020
|03:51
|19:51
|21:22
|17
|10.05.2020
|03:49
|19:52
|21:24
|18
|11.05.2020
|03:48
|19:53
|21:25
|19
|12.05.2020
|03:46
|19:54
|21:26
|20
|13.05.2020
|03:45
|19:54
|21:28
|21
|14.05.2020
|03:43
|19:55
|21:29
|22
|15.05.2020
|03:42
|19:56
|21:30
|23
|16.05.2020
|03:41
|19:57
|21:32
|24
|17.05.2020
|03:39
|19:58
|21:33
|25
|18.05.2020
|03:38
|19:59
|21:34
|26
|19.05.2020
|03:37
|20:00
|21:36**
|27
|20.05.2020
|03:35
|20:01
|21:37
|28
|21.05.2020
|03:34
|20:02
|21:38
|29
|22.05.2020
|03:33
|20:03
|21:40
|30
|23.05.2020
|03:32
|20:03
|21:41
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