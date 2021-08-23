Kırık Hayatlar oyuncuları kimdir? İşte Kırık Hayatlar dizisi oyuncu kadrosu

KIRIK HAYATLAR DİZİSİ KONUSU Dizi, iki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekrana taşıyor.



Yapımını Nöbetçi Yapım, yapımcılığını Berna Akpınar ile Metin Namlısesli’nin üstlendiği Kırık Hayatlar dizisinin yönetmen koltuğunda Bekir Dadaş ile İlknur Uğuz Arslan’ın oturuyor. Dizinin öyküsünü Pınar Ordu, İbrahim Güler, Melek Ordu’nun yazarken, senaryoyu ise Yaşar Aksu ve Nilüfer Yenidoğan Özmekik kaleme alıyor.