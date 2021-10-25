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Televizyon
Haber Giriş: 25 Ekim 2021 - 10:44 | 

Kırık Hayatlar neden yok, hangi kanalda, saat kaçta? Kırık Hayatlar’ın kanalı ve saati değişti

Kırık Hayatlar dizisinin yeni bölümü için araştırmalar başladı. Hafta içi her gün ekrana gelen Kırık Hayatlar saat 11:00’de ekrana geliyordu. 25 Ekim Kanal D yayın akışında dizinin yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Peki, Kırık Hayatlar neden yok, hangi kanalda, saat kaçta? İşte dizinin yeni kanalı ve saati

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Kırık Hayatlar’ın yayın saatinin ve kanalının değiştiği açıklandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Kırık Hayatlar dizisi artık teve 2’de izleyici karşısına çıkacak. Oyuncuları arasında Meltem Akçöl, Erdem Yılmaz, Mine Çayıroğlu’nun yer aldığı Kırık Hayatlar’ın saat kaçta ekrana geleceği teve 2 yayın akışı ile belli oldu.

2KIRIK HAYATLAR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA

KIRIK HAYATLAR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kırık Hayatlar dizisi 25 Ekim’den itibaren Teve 2’de izleyici karşısına çıkacak. Dizi saat 13:00’de başlayacak.

3KIRIK HAYATLAR DİZİSİ OYUNCULARI

KIRIK HAYATLAR DİZİSİ OYUNCULARI

Başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz’ın paylaştığı kadrosunda Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Atsız Karaduman, Murat Onuk, Arbnora Ademaj, Zafer Öztürk, Erdi Ünver, Hatice İrkin, Yeşim Çelebi, Sedat Berke Özkök, İbrahim Coşkun, Özlem Fidan Kamalıoğlu, Uğurhan Tekin, Mustafa Bademoğlu, Felicia Sağnak, Serdar Kamalıoğlu, Mesude Tosun Türkmen, Oğuz Edis, Ümit Ufuk Tosun, Sabriye Günüç, Bengi Ceren Uluğ, Özlem Öztürk’ün yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise İlknur Uğuz Arslan ve Bekir Dadaş oturuyor.

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