Kırgızistan-Tacikistan çatışmasının yarattığı yıkım görüntülendi

Kırgızistan'ın sınır köylerinden Maskat'ta yaşayan Rakhat Esenova, evinin çatışmalar nedeniyle yok olduğunu söylüyor: "Evimizde yaşarken umudumuz vardı. Çocuklarımın, torunlarımın bu evde büyüyeceğini düşünürdüm… Bunu bize neden yaptılar?"